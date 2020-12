09.12.2020 13:13 Uhr

Georgina Fleur: „Kubilay ist rückfällig, er pöbelt und ohrfeigt fremde Jungen“

Es begann mit einem Urlaub und endete in einem Umzug. Eigentlich wollte Georgina Fleur nur ein paar Tage in Dubai ausspannen, doch nun wurde bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem On-Off-Freund Kubilay Özdemir ausgewandert ist.

Schon seit einigen Wochen befindet sich Georgina Fleur in den Vereinigten Arabischen Emiraten und postet fröhlich aus der Wüstenmetropole. Anfangs mit dabei war ihr neuer Busenfreund Sam Dylan. Der ist nun nach Deutschland zurückgekehrt und stattdessen ist jetzt Georginas On-Off-Freund Kubilay Özdemir hinterher gereist.

„Ich bin nach Dubai gezogen“

Auf Instagram macht die rothaarige Trash-TV-Darstellerin die News nun offiziell: „Ich bin nach Dubai gezogen, ja es stimmt, ich bin einfach ganz spontan hier her gezogen!“

Stotternd berichtet sie weiter: „Schon das letzte Mal mit Sam Dylan habe ich mir Apartments angeschaut, dass habe ich halt nicht gepostet, ich denke immer es bringt Pech!“

Sie wohnt im 49. Stock

Georgina hat nun also ein tolles Apartment ergattert und hat einen direkten Blick auf den Burj Khalifa. Stolz berichtet sie: „Ich bin so stolz, im 49. Stock wohne ich, es hat alles geklappt.“

Dass das natürlich kein Schnäppchen sein kann, braucht hier nicht erwähnt zu werden. Die Frage bleibt aber weiterhin, wie kann sich Georgina das nur leisten?

Kubilay ist rückfällig geworden

Neben den ganzen Jubel-News gibt es aber auch schlechte Nachrichten und die betreffen ihren immer mal wieder rückfälligen On-Off-Freund Kubilay. Fleur erzählt: „Leider ist Kubi wieder rückfällig geworden, er ist wieder am Trinken. Seit wir in Dubai sind, hat er mir versprochen keinen Alkohol zu trinken.“

Doch geklappt hat das nicht: „Er ist seit vier Tagen am Trinken und hat kaum geschlafen und nur am pöbeln. Er ist halt wenn er trinkt, immer sehr aggressiv, sehr asozial und am pöbeln. Er hat einen wildfremden Jungen, den wir hier kennengelernt haben, geohrfeigt.“

„Ich tu mir das an, weil ich ihn liebe“

Trotz den ganzen Eskapaden hält Georgina weiterhin zu ihrem Traummann Kubilay und will ihm helfen. Sie erklärt: „Ich versuche ihn natürlich wieder trocken zu bekommen.“

Wie toll das geklappt hat, zeigt die Vergangenheit und das obwohl er in Deutschland schon drei Mal in einer Entzugsklinik war. Trotzdem sagt sie weiter: „Ich tu mir das an, weil ich ihn liebe.“

Da fehlen einem die Worte…

(TT)