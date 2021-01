04.01.2021 14:33 Uhr

Georgina Fleur über Ex Kubilay: „Ich habe das nicht verdient!“

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir führen eine klassische On-Off-Beziehung wie sie Buche steht. Mal lieben sie sich und mal hassen sie sich - mit allem was dazu gehört.

In den letzten Wochen gehörten öffentliche Streitigkeiten und eine Schlammschlacht via Instagram bei Georgina Fleur und ihrem Immer-mal-wieder-Freund Kubilay Özdemir.

Kubi ist handgreiflich geworden

Erst vor wenigen Tagen berichtet Georgina in ihrer Insta-Story, dass ihr „Kuuubi“ mal wieder handgreiflich geworden sein soll: „Ich wollte meine geisteskranke, toxische Beziehung mit Kubilay eigentlich aus der Öffentlichkeit raushalten. Aber Kubilay hat mich hier in Dubai mehrere Male zusammengeschlagen und gestern ging es so weit, dass er meiner Nachbarin so eine heftige Ohrfeige gegeben hat, dass sie vom Stuhl geflogen ist.“

Und weiter: „Er ist des Öfteren handgreiflich geworden, hat mich grün und blau geschlagen. Er stellt sich als Opfer hin, aber ich habe mich jedes Mal lediglich verteidigt, weil er mit seinen Fäusten auf mich eingeprügelt hat.“

„Ich habe das nicht verdient“

Das ganze Drama geht natürlich nicht spurlos an Georgina vorbei und es kommen ihr die Tränen, wenn sie an ihren Ex denkt. Sie bezeichnet 2020 als schönes Jahr, sagt aber auch: „Es hätte noch schöner sein können, er hat es mir nicht leicht gemacht. Mir kommen jetzt schon wieder die Tränen, weil er mich immer fertig gemacht hat“, so die gebürtige Heidelbergerin gegenüber der „Bild“-Zeitung.

„Ich finde ich habe das nicht verdient“, schluchzt sie und fährt fort: „Aber manchmal denke ich mir, wenn man zu viel hat oder zu glücklich ist, kommt auf der anderen Seite böse Menschen.“

„Ich war hilflos“

Georgina erklärt, dass sie sich von Kubilay gemobbt gefühlt hat: „Das was er gemacht hat in den letzten Wochen, er hat mich runter gemacht, ich habe mich gemobbt gefühlt, ich war so hilflos, ich wusste nicht, was ich tun soll.“

Trotz des Mobbings und allen Dingen, die Kubilay ihr angetan hat, hielt sie über Monate weiterhin zu ihrem Freund und beteuerte immer wieder, wie sehr sie ihn liebe.

Beide sind in Dubai

Aktuell sind die beiden getrennt, die Frage bleibt nur, wie lang. Denn es ist nicht das erste Mal, dass die beiden getrennte Wege gehen. Georgina befindet sich seit zwei Monaten in Dubai, dort ist sie hingezogen und genießt das milde Wetter.

Auch Kubilay hält sich weiterhin in der Wüstenstadt auf. Er selbst äußerte sich nicht weiter zu den Vorfällen mit seiner Ex, hat sogar alle seine Instagram-Beiträge gelöscht.

