Geri Horner: So rührend bedankt sie sich bei den Corona-Helfern

Geri Horner hat ein Dankschreiben an den NHS (nationaler Gesundheitsdienst in Großbritannien) verfasst. Viele Prominente zeigen sich in diesen Tagen sehr dankbar, für all die Arbeit, die all die Leute im Gesundheitswesen leisten.

Auch die Sängerin würdigte die Ärzte, Krankenschwestern und das gesamte Personal des Nationalen Gesundheitsdienstes für ihre Unterstützung der Patienten, die unter dem COVID-19-Virus leiden.

Quelle: instagram.com

„Du bist das Rückgrat dieses Landes“

Der handgeschriebene Brief wurde auf dem Instagram-Konto der 46-Jährigen veröffentlicht und fängt mit den Worten an: „Sehr geehrte Krankenschwestern, Ärzte und das gesamte Personal des NHS. Sie sind wahrscheinlich zu beschäftigt, um dies zu lesen. Ich hoffe, dass Ihnen jemand diesen Brief zeigt“.

Sie zollte all den Mitarbeitern Tribut und beschrieb sie als die wahren Helden. „In den schwierigen Zeiten finden Sie heraus, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind und wer Ihre Freunde sind. Dies ist dieser Moment. Wir möchten, dass Sie wissen – SIE sind unsere Helden. DU bist das Rückgrat dieses Landes. SIE sind die GROßEN in Großbritannien. Wir danken Ihnen.“

Und weiter: „Dies ist der Moment in der Geschichte, in dem wir daran erinnert werden, und wir werden nie vergessen, wie mutig und wunderbar Sie sind.“ Kommentare von NHS-Mitarbeitern, die sich bei Geri für die freundliche Geste bedankten, ließen nicht lange auf sich warten.

Zu Tränen gerührt

„Danke, das brachte mich zum Weinen. Ich habe heute einen freien Tag mit meinen Kindern, so dass ich versuchen kann, normal zu sein. Dieser schöne Sonnenschein wird hoffentlich all unsere Stimmung heben. Passt auch auf euch auf!! Jayne (nhs Krankenschwester)“

Während ein anderer hinzufügte: „Danke, das war dringend nötig! Wir waren von Anfang an an vorderster Front dabei. Ich gehe nicht einmal viel nach Hause, weil ich fürchte, welche Keime ich meiner Familie mitbringen könnte. Ich bin Arzt und kann nicht einmal sagen, wie viele Stunden ich schon gearbeitet habe“.