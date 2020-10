Gigi Hadid wählt für die Zukunft ihrer Tochter

26.10.2020 14:51 Uhr

Nachdem Gigi Hadid im September Mama geworden ist, bittet sie ihre Fans nun zu wählen - für die Zukunft ihrer Tochter und aller Amerikaner.

Supermodel Gigi Hadid ist im September 2019 erstmals Mutter eines kleinen Mädchens geworden. Der Papa: Niemand anderes als der ehemalige One-Direction-Sänger Zayn Malik. Seit 2015 sind die 25-jährige Gigi und der 27-jährige Zayn on und off zusammen.

Die Schwangerschaft und Geburt zeigen derzeit eindeutig: Die Beziehung ist on. Und für Gigi ist das Töchterlein der wichtigste Mensch auf der Welt. Deshalb appelliert sie an ihre Fans, dass sie wählen gehen sollen, denn sie möchte, dass ihre Tochter in einem vereinten Amerika aufwächst.

Das Model bekam mit Partner Zayn Malik erst im September eine kleine Tochter und nun hat die 25-Jährige auf Instagram ihren Followern mit mütterlicher Sorge eine Ansage gemacht: Sie will ihre Fans dazu ermutigen, an der US-Wahl teilzunehmen. Zu diesem Anlass postete Gigi ihr erstes Bild seit der Geburt und schrieb dazu eine rührende und bedeutungsvolle Nachricht.

Zu einem Foto, das sie in einem „Vote“-Shirt zeigt, und zu weiteren Informationsbildung die US-Wahl betreffend, schrieb Gigi auf Instagram: „Ich habe letzte Woche mit meiner Tochter neben mir per Briefwahl gewählt, für ein Amerika, in dem ich sie aufwachsen sehen möchte. Aber nicht nur für uns – für andere Amerikaner, die weniger privilegiert sind, mit Hoffnung auf eine Nation, die vereint ist, die einfühlsam ist und für einen Anführer, der mitfühlend ist.“

Gigi hadid: „I voted absentee last week with my daughter next to me, for an America I want her to see; but not just for us- for fellow Americans that are less privileged, with hope for a nation that is unified, that is empathetic, & for a leader that is compassionate“ (…) ? pic.twitter.com/dQGyic6D0d

