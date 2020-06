Gina-Lisa Lohfink eröffnet endlich ihre Shisha-Bar

Schon vor einigen Monaten kündigte Gina-Lisa Lohfink an unter die Gastronomen gehen zu wollen. Sie arbeitete schon lang ihrer eigenen Bar und hat nun endlich tolle News zu verkünden.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten auch Gina-Lisa Lohfink und ihre Bar Miracle by Gina-Lisa sich in Geduld üben und jetzt ist es endlich soweit. Auf Instagram verrät sie: „Endlich haben wir ein Datum für Euch – und es ist gar nicht mehr lang hin. Wir eröffnen am 09.06.2020 um 19:00 Uhr für Euch!“

Sie hält sich an alle Maßnahmen

Die Shisha- und Cocktailbar liegt in Münster und seit Monaten das Herzensprojekt des drallen Models. Weiter schreibt sie auf Instagram: „Da die Nachfrage nach Reservierungen so enorm hoch ist, wir uns jedoch an die Corona-Maßnahmen halten und die Anzahl unserer Sitzplätze aktuell eingeschränkt ist, haben wir uns etwas für Euch überlegt! Wir verlosen exklusive 40 Plätze für unseren Eröffnungsabend.“

Um Gina-Lisa Lohfink war es nach einigen Negativ-Schlagzeilen sehr ruhig geworden. Lediglich mit ihren wechselnden Haarfarben machte sie von sich Reden. Hoffen wir, dass ihr Bar-Projekt ein großer Erfolg wird…