Gisele Bündchen: Ihr zehnjähriger Sohn will keine Geschenke mehr

View this post on Instagram

Happy birthday my little angel. I can’t believe you are 10! There’s never a dull moment when you are around. No one makes me laugh like you do! I am so lucky to be your Mamma. We love you so much! ??? Feliz aniversário meu anjinho. Nem acredito que você já está fazendo 10! Quando você está por perto é só alegria. Ninguém me faz sorrir como você! Que sorte a minha de ser sua mãe. Nós te amamos muito!