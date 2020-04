Gisele war unglücklich in der Ehe mit Tom Brady

Tom Brady und Gisele Bündchen führen eine Bilderbuch-Ehe. Zumindest schien es immer so. Doch das Model war längere Zeit unglücklich in der Ehe zum Football-Star.

Schon seit 11 Jahren sind Tom Brady (42) und Gisele Bündchen (39) verheiratet. Im selben Jahr kam die gemeinsame Tochter Vivian und drei Jahre später auch noch Sohn Benjamin zur Welt. In einem Radio-Interview gab er zu, dass die Ehe nicht immer ganz so bilderbuchmäßig verlief.

Gisele wurde von ihm alleingelassen

Am Mittwoch plauderte der 42-Jährige mit Howard Stern in dessen „SiriusXM“-Radiosendung ungewohnt offen über seine Ehe zum brasilianischen Supermodel Gisele Bündchen. Dabei verriet er, dass sich seine Frau bezüglich familiärer Pflichten alleingelassen fühlte: „Vor ein paar Jahren hatte sie das Gefühl, dass ich nicht meinen Teil zur Familie beitrage“.

„Sie hatte den Eindruck, dass ich die ganze Saison lang Football spielte und sie den Haushalt regelte“, gab der zweifache Vater zu. „Als die Saison endete, sagte ich ‚Super, jetzt kann ich mich auf meine ganzen anderen geschäftlichen Aktivitäten konzentrieren.‘ Und sie meinte ‚Und wann machst du Dinge für das Haus? Wann bringst du die Kinder zur Schule?'“ Gisele schüttete ihrem Liebsten daraufhin in einem Brief ihr Herz aus, um ihm klarzumachen, dass auch sie „Ziele und Träume“ im Leben habe.

„Ich habe den Brief noch immer. Ich bewahre ihn in einer Schublade auf und lese ihn regelmäßig“, verrät Tom. „Es ist ein sehr aufrichtiger Brief, in dem sie sagt, wo sie in unserer Ehe steht, und es ist eine wichtige Erinnerung für mich, dass sich die Dinge stets verändern und weiterentwickeln werden. Was vor zehn Jahren passiert ist und funktioniert hat, wird nicht für immer für uns funktionieren, weil wir uns in verschiedene Richtungen entwickeln.”

Um ihre Liebe zu retten, gingen die Stars sogar zur Eheberatung – mit Erfolg. Heute könnten Gisele und Tom nicht glücklicher zusammen sein. „Die Dinge haben sich zum Besseren entwickelt, weil ich eine Frau gefunden habe, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will. Sie hat mich in allem, was ich getan habe, wunderbar unterstützt“, schwärmt der Sportler. [Bang/KT]