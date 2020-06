Giulia Siegel bekommt täglich Dick-Pics zugeschickt

Auch Giulia Siegel bekommt Dick Pics zugesendet. Nachdem Palina Rojinski, Lilly Becker und Sarah Lombardi über ihre Erfahrungen mit Penis-Bildern gesprochen haben, hat nun auch die 45-Jährige gestanden, dass sie regelmäßig ins Visier williger Männer gerät.

„Ich bekomme täglich solche Bilder zugeschickt“, offenbarte sie in der „Marco Schreyl“-Talkshow. Meistens ignoriere die Münchnerin die Bilder einfach.

Das sagt Lilly Becker dazu

„Was glaubt denn der Mann, der mir ein Nackt-Pic schickt, was ich darauf antworte?“, ärgerte sie sich. Eine Ausnahme macht die 45-Jährige dann allerdings doch. „Ich habe für Anfragen, was Füße betrifft schon eine vorgefertigte Antwort“, so Giulia weiter.

Zuletzt hatte unter anderem auch Lilly Becker ihrem Ärger über die sexuelle Belästigung Luft gemacht. „Wenn man zum ersten Mal so ein Foto bekommt, denkt man sich, oh was ist das? Das ist schockierend. Aber noch mehr denkt man: Warum? Dann guckt man und blockiert den User. Aber es macht etwas mit einem. Ein bisschen schockiert ist man“, berichtete die Ex-Frau von Boris Becker gegenüber „rtl.de“. (Bang)