„Goodbye Deutschland“: Wandert Anne Wünsche nach Mallorca aus?

06.04.2021 14:20 Uhr

Anne Wünsche packt ihre Koffer und wandert nach Mallorca aus. Zuletzt hat die Influencerin dort eine Wohnung zu einem stolzen Preis gekauft.

EX-BTN-Sternchen Anne Wünsche (29) genießt derzeit mit ihren beiden Töchtern die Sonne Mallorcas. Doch die Influencerin ist nicht nur dort, um Urlaub zu machen. „Heute sind wir an die Küste gefahren und haben unser neues Zuhause angeschaut“, wie die ehemalige Schauspielerin gerade in ihrer Insta-Story verkündet hat.

So viel soll die Wohnung gekostet haben

„Ich habe mich ein Stückchen mehr in unser neues zuhause verliebt. Ich kann es noch immer nicht fassen, dass wir dort jetzt eine zweite Wohnung haben. Ich bin gerade total sentimental und dankbar für alles“, fügt sie außerdem hinzu. Für schlappe 300.000 Euro hat sich Anne dort laut „Tag 24“ eine Wohnung gegönnt.

Purer Luxus

Wie sich die Ex-Laiendarstellerin die 55 Quadratmeter Nutzfläche plus einer neun Quadratmeter großen Dachterrasse mit Meerblick leisten kann, weiß nur sie selbst. Sieht jedenfalls ganz danach aus, als würde sich die 29-Jährige mit ihren Werbe-Deals dumm und dämlich verdienen. „Diese Wohnung ist ein Traum – auch von der Lage her, auch viele Restaurants aber trotzdem wieder ein bisschen ruhiger“, hat Anne Wünsche zuletzt ihre Vorfreude gegenüber ihren Followern verkündet. In einem YouTube-Video hat sie ihre Anhänger zudem zu einer ersten Room-Tour eingeladen.

Anne Wünsche hat noch Zweifel

Ob sich Anne mit ihren Töchter tatsächlich dauerhaft auf der Lieblingsinsel der Deutschen niederlassen möchte, steht aber offensichtlich noch nicht fest: „Eigentlich würde ich am liebsten wirklich auswandern, aber ich hab‘ da irgendwie noch ein bisschen zu diesem Thema Bauchschmerzen, weswegen ich dann einfach gesagt habe: Okay, ich gucke mir jetzt Wohnungen an, die man entweder zum Auswandern nehmen kann oder halt einfach auch als Ferienwohnung.“

Kann sie sich beide Wohnungen leisten?

Immerhin hat Anne ja auch noch eine großzügige Dachterrassen-Wohnung in ihrer Wahl-Heimat Berlin zu finanzieren. Ein Tapetenwechsel würde dem BTN-Star nach mehreren gescheiterten Beziehungen allerdings auch mehr als gut tun. Sollte Anne sich tatsächlich dazu entscheiden, Deutschland den Rücken zu kehren, werden es ihre Follower wohl schon bald erfahren.

Magnet für Hater

Mit denen teilt die 29-Jährige den Großteil ihres Alltags und Privatlebens. Geheimnisse vor den Fans gibt es nur selten. Während Anne Wünsche für so viel Offenheit von ihren Fans geliebt wird, hagelt es von den Hatern immer wieder böse Kommentare. Was die zu ihren möglichen Auswanderungsplänen sagen, ist allerdings nicht klar. Momentan hat die Influencerin die Kommentar-Funktion nämlich deaktiviert.

(JuC)