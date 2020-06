Gwyneth Paltrow spricht über ihr Ehe-Aus mit Chris Martin

Gwyneth Paltrow hat mit einer holistischen Zahnärztin über ihre Scheidung von Chris Martin gesprochen. Die Gründerin der Lifestyle-Seite "Goop" hat sich "bewusst" von dem Coldplay-Frontmann "entpartnert", wie sie der Medizinerin in einem Gespräch verriet.

Nach der Trennung suchte Gwyneth Paltrow Hilfe bei Dr. Sherry Sami, die ihr Tipps mit den auf den Weg gab, um die schwere Zeit besser zu überstehen. „Ich weiß noch, als ich dich zum ersten Mal sah und Apple und Moses mitbrachte“, erzählt die Schauspielerin im „Goop Podcast“.

„Gott, ist das lange her. Ich erinnere mich, dass ich in deinem Büro saß und du mir all diese Fragen stelltest über, naja, mein emotionales Trauma und meine Ehe, die zu der Zeit nicht gut lief, und wir wissen alle, wie das endete. Ich dachte nur ‚Warum fragt mich diese großartige Kieferorthopädin über meine Kindheitstraumata und meine Ehe aus?'“

Kinder merken alles

Erst vor kurzem sprach Gwyneth darüber, dass ihre Kinder sehr unter der Trennung von ihrem Vater litten. Zwar versuchten der Hollywood-Star und sein heutiger Ex-Mann alles, um ihre Kids nicht mit ins Ehedrama zu ziehen – trotzdem weiß Gwyneth, dass ihr Nachwuchs die emotionale Belastung zu spüren bekam.

„Auch wenn du so tust, als sei alles in Ordnung. Sie können ein Lächeln auf dem Gesicht haben, [aber] sie wissen alles. Es kam mir nie in den Sinn, dass meine unverarbeiteten Emotionen an meine Kinder weitergegeben werden könnten“, weiß der Film-Star heute. (Bang)