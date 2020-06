Gwyneth Paltrow: Wonach riechen eigentlich ihre „Vagina“- und „Orgasmus“-Kerzen?

Hollywood-Star Gwyneth Paltrow hatte für viele immer ein solides, aber extrem langweiliges Image. Doch damit dürfte sie jetzt ein für allemal aufgeräumt haben. Denn eine Kerze aus ihrer Lifestyle-Marke "Goop" sorgte für besonders viel Aufmersamkeit.

So stellte sie ihre Duftkerze mit dem Satz „This Smells Like My Vagina“ der Weltöffentlichkeit vor. Scheinbar wollte Hinz und Kunz wissen, wie die dreifache Mutter untenrum so riecht. Das eigentlich banale Produkt mauserte sich nämlich schlagartig zum Verkaufsschlager und ist seit Markteinführung fast ständig ausverkauft.

„Das riecht wie meine Vagina“

Nun legt die 47-Jährige mit einem weiteren Produkt nach, das namenstechnisch sogar noch eine Steigerung darstellt: „This Smells Like My Orgasm“. Dieser gelungene Marketing-Gag lässt es nicht nur ordentlich in der Kasse von Gwyneth Paltrows Lifestyle klingeln, sondern heimst ihr zusätzlich jede Menge Aufmerksamkeit ein. Auch die von US-Talkmaster Jimmy Fallon, der in seiner Late Night Show alles über die Kerze und ihren vermeintlich aphrodisierenden Duft wissen wollte.

Nach diesem koketten Auftritt dürfte das Interesse an der – preislich doch recht kostspieligen – Kerze steigen. Paltrows neuster Streich soll nämlich knackige 75 Dollar (rund 67 Euro) kosten. Ursprünglich sei ihre Vagina-Kerze nur ein Spaß gewesen, wie Gwyneth erst vor wenigen Monaten im Gespräch mit „Late Night With Seth Meyers“ verriet: „Ich roch an diesem wundervollen Ding und sagte ‚Das riecht wie meine Vagina‘. Natürlich machte ich Spaß.“

Nun, aus Spaß wurde Ernst und das Ergebnis kostet etwa so viel wie ein Candle Light Dinner für zwei bei einem mittelmäßigen Italiener. Und für alle, die sich fragen, wonach diese verdammte Kerze jetzt eigentlich riecht? Hier die Antwort: Zu den Inhaltsstoffen zählen Geranien, Zedernholz und Rosen. Wonach die Orgasmuskerze duftet ist noch streng geheim.