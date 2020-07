Harper Beckham wird schon 9: So süß gratuliert die Familie

Als wäre es erst gestern, als Victoria und David Beckham die Geburt ihrer einzigen Tochter verkündeten und den seltsamen Namen Harper Seven bekannt gaben. Nun ist die kleine Harper schon neun Jahre alt.

Als jüngstes Mitglied der Beckham Familie genießt Harper Seven natürlich immer den Baby-Status, auch wenn sie schon ihren neunten Geburtstag feiert. Glückwünsche gab es von Victoria und David Beckham und natürlich von ihren drei großen Brüdern.

Glückwünsche von der Familie

Papa David postete ein Video und schrieb dazu: „An meine hübsche Dame. Alles Gute zum Geburtstag an dieses besondere kleine Mädchen. Papa liebt dich so sehr. Unser Lied, zu dem wir vom ersten Tag an immer tanzen!“

Auch ihre Bruder posteten süße Bilder und Cruz Beckham schrieb zum Beispiel: „Happy Birthday Harper, ich liebe dich so sehr, hab den aller schönsten Geburtstag.“ Dazu lud er ein Bild von sich und seiner Schwester hoch, als diese noch im Kinderwagen saß!

