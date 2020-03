Harry Styles lernt während der Quarantäne italienisch

Harry Styles nutzt Quarantäne zum Sprachen lernen. Harry Styles wird mit neuen Italienischkenntnissen aus der Corona-Krise kommen. Und wie vertreibt sich der Sänger in der Quarantäne sonst noch so die Zeit?

Quelle: instagram.com

Tour soll noch stattfinden

Der britische Popstar Harry Styles (26) nutzt nach eigenen Angaben die Zeit in Quarantäne auch produktiv. „Jetzt ist doch die perfekte Zeit, eine neue Fertigkeit zu erlernen und ein neues Hobby auszuprobieren, oder? Wir haben nichts als Zeit. Ich habe schon etwas Italienisch gelernt und einige Kurse für Zeichensprache gemacht“, sagte Styles dem Radio-Sender „BBC radio 1Xtra Residency“ laut dem US-Promimagazin „People“.

Das musste der Popsänger natürlich gleich unter Beweis stellen und sagte: „Sto imparando l’italiano“ was so viel heißt wie: „Ich lerne italienisch“. Ob er das für seine nächste Tour macht? Am 16. Mai hätte er ein Konzert in Bologna, Italien. Die Tour wurde bis jetzt noch nicht abgesagt oder verschoben.

Quelle: instagram.com

Der ehemalige One-Direction-Sänger verbringt die Selbstisolation mit Freunden, wie er sagte. Der „Adore You“-Interpret lerne aber nicht nur: „Es ist eine sehr seltsame Zeit, aber wir sind (…) vorsichtig, hören Musik, spielen Spiele, machen ein paar Gesichtsmasken“ – das klassische „Quarantäne-Zeug.“ Sein Quarantäne-Song ist übrigens „Blue World“ von Mac Miller (†26).

[dpa/KuT]