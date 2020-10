02.10.2020 18:55 Uhr

Heidi Klum erschreckt Fans mit ihren nackten Brüsten

Heidi Klum liebte es schon immer zu provozieren und weiß auch ganz genau wie man das macht: Pikante Bilder und nackte Haut - das ist ihr Geheimrezept.

Jetzt schockte Heidi Klum ihre Fans und Follower aber mit einem neuen Video und das hat es definitiv in sich. Die eingefleischte Halloween-Fanatikerin kann es einfach nicht lassen.

Halloween-Zeit beginnt

Auf Instagram postete das Model ein neues kurzes Video von sich. Sie sitzt lediglich mit einem Bikinihöschen auf einer Sonnenliege und hält sich mit ihren Händen die nackten Brüste zu. Bis hier hin eigentlich noch nichts ungewöhnliches.

Langsam lehnt sich Klum zurück und zeigt ihr Gesicht, dass durch einen Filter gruselig verunstaltet ist. „Die Dinge werden langsam gruselig hier“, schreibt sie zu dem kurzen Video.

Sie ist großer Halloween-Fan

Dass Heidi ein grooooßer, womöglich der aller größte, Halloween-Fan auf diesem Planeten ist, sollte kein Geheimnis. Seit Jahren schmeißt sie in Los Angeles ihre legendäre Halloween-Party und denkt sich dazu immer die skurrilsten Kostüme aus.

So war sie in den vergangenen Jahren schon als Oma, Raabe oder auch als Fiona von Shrek verkleidet. Die vierfache Mutter hat einfach wahnsinnig Spaß daran, schon Wochen vor dem eigentlich Ereignis an ihrem Kostüm zu tüfteln.

Sie will Filmmarathon starten

In diesem Jahr wird es vermutlich dank Corona keine große Sause geben, doch das Fest will sich Heidi trotzdem nicht vermiesen lassen und stimmt sich mit Filmen ein.

Das blonde Model richtet ein Instagram-Video an ihre Fans: Sie wolle bis zu Halloween einen Horrorfilm-Marathon absolvieren und benötige passende Filmtipps.

Fällt Halloween aus?

„Halloween wird nicht gecancelt“. Zur Einstimmung werde sie bis zum schaurigen Tag am 31. Oktober ihr Bett nicht verlassen und ihre liebsten Horrorfilme ansehen, verkündet sie in einem Instagram-Video, in dem sie es sich bereits unter der Decke gemütlich gemacht hat und zur Einstimmung mit einem Videofilter eine Hexe mimt.

Dass Klum auch Halloween dieses Jahr im Bett verbringen wird, ist nicht unwahrscheinlich. Denn ihre legendäre Halloween-Party, die jährlich zahlreiche Stars anzieht, wird aufgrund der Corona-Pandemie wohl ausfallen. 2020 wäre es die bereits 21. Ausgabe des New Yorker Spektakels.