Heidi Klum: Leni (15) will in ihre Fußstapfen treten

Seit wenigen Wochen hat Heidi Klums älteste Tochter Leni (15) einen eigenen Instagram-Account. Noch zeigt sie sich nur von hinten oder aller höchstens von der Seite, doch Heidi verriet, dass es Leni früher oder später auch ins Modebusiness zieht.

„Die einzige, die bisher in meine Fußstapfen treten will, ist meine älteste Tochter Leni“, plaudert Heidi Klum gegenüber dem ‚People‘-Magazin aus. Ob auch als Model wie ihre berühmte Mama oder eher hinter den Kulissen, dass verriet die 46-jährige nicht.

Quelle: instagram.com

Ein hartes Geschäft

Heidi wurde Anfang der 90er-Jahre als Model entdeckt. Seitdem hat sich viel in der Branche getan, deswegen warnt sie ihre Tochter: „Es ist definitiv ein mitleidsloses Geschäft. Es hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Als ich 1992 angefangen habe, war vieles sehr anders.“

Dennoch scheint sich Leni sicher zu sein und Heidi betont: „Sie ist eine eigenständige kleine Persönlichkeit.“ Bleibt also abzuwarten, wann und in welcher Form die der Teenager in die Modewelt einsteigen will. Leni stammt aus einer kurzen Beziehung mit Flavio Briatore, später wurde sie von Heidis Ex-Mann Seal adoptiert.