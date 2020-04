Heidi Klum: Neues Foto heizt Baby-Gerüchte an

Heidi Klum (47) genießt die Zeit mit ihrer Familie und ihrem Mann Tom Kaulitz. Das können wir regelmäßig auf ihrem Instagram-Account bestaunen. Doch jetzt hat die Model-Mama ein Foto von sich und ihrem Bauch gepostet, das Fragen aufwirft: War das Abendessen nur zu deftig – oder ist Heidi etwa wieder schwanger?

Die GNTM-Ikone posiert gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (30) und dessen Bruder Bill (30) für ihre Instagram-Follower. Die drei sind zu sehen, wie sie alle mit rausgestrecktem und nackigem Bauch in die Kamera schauen. Natürlich galt das Augenmerk dabei ganz Heidis runder Kugel.

Es ist ein…

Ob es sich dabei um ein Kind oder lediglich ein Food Baby handelt, klärt sie dann in der Caption. „Das Abendessen war gut“. Also doch nur ein temporärer Bauch. Wie sie die Gerüchteküche zum brodeln bringt, weiß die Model-Mama aber. Die Kommentare unter dem Post bestätigen das.

Einige Fans stellten die ersten Spekulationen an: „Ich weiß nicht Heidi, sieht wirklich echt aus…“, schrieb eine Anhängerin.“Oh mein Gott, ich dachte, dass Tom endlich Vater wird“ oder „Bist du…ähm… schwanger?“ sind ebenfalls in der Spalte zu finden. Bis jetzt hat sich Heidi nicht zu diesen Spekulationen geäußert. Vermutlich ist der vermeintliche Braten in der Röhre einfach nur ein realer Braten zu viel gewesen…