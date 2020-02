Heidi Klum plant kein fünftes Kind

Model-Mama Heidi Klum äußerte sich nun zu der Baby-Prophezeiung. Vier Kinder hat die 46-jährige bereits, ein fünftes schließt sie kategorisch aus. Das obwohl ihr von der spirituell angehauchten GNTM-Kandidatin Charlotte in der ersten Folge der aktuellen Staffel ‚Germany’s next Topmodel‘ die Karten gelegt und noch ein Baby vorhergesagt wurde.

Quelle: instagram.com

„Der Ofen ist aus“

Während das Topmodel am Donnerstag eigentlich in New York weilte und dort bei der Fashion Week im Publikum fotografiert wurde, strahlte ProSieben am Abend die aufgezeichnete zweite Folge der 15. Staffel aus. Darin äußerte sich die 46-Jährige nun zum Babythema. „Es wird nicht passieren“, so die ‚Queen of Drags‘-Jurorin. „Der Backofen ist aus“, ergänzte Heidi Klum lachend auf deutsch. Das kann wohl auf die saloppe Aussage, eine schwangere Frau habe einen Braten in der Röhre, bezogen werden.

Seit dem vergangenen Jahr ist die mit ihrem 16 Jahre jüngeren Ehemann verheiratet. Für sie ist es bereits die dritte Ehe, ihr Gatte ist mit ihr das erste Mal den Bund fürs Leben eingegangen. Aus der Ehe mit dem Popsänger Seal hat sie bereits drei Kinder, die älteste Tochter Leni wiederum stammt aus einer Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore.

Zurzeit strahlt ProSieben die inzwischen 15. GNTM-Staffel aus, bei der Klum weibliche Teenager umstylen, über Laufstege stöckeln und sie an exotischen Orten ablichten lässt. ‚Germany’s next Topmodel‘ läuft immer donnerstags ab 20:15 Uhr. (dpa/KT)