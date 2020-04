Hilaria Baldwin: Zum fünften Mal schwanger und sooooo sexy!

Alec Baldwins Frau Hilaria zeigt ihren Babybauch. Dies wird ihr fünftes Kind mit dem Schauspieler sein, nachdem sie 2019 gleich zwei Fehlgeburten erlitten hat.

Hilaria Baldwin (36) erwartet ihr fünftes Kind und freut sich riesig. Am Sonntag postete die Brünette ein Bild auf Instagram, in dem sie in Unterwäsche vor dem Spiegel steht und ihren nicht-mehr-so-kleinen Babybauch zeigt. Doch für ihren Mann Alec Baldwin (62) ist die 36-Jährige jetzt schon nicht mehr wiederzuerkennen, wie sie sagt.

Die Hälfte hat sie schon überstanden

Die Yoga-Lehrerin habe sich angewöhnt, während dieser Schwangerschaft ein traditionelles hawaiianisches Gewand namens Mu`umu`u zu tragen, welches in der Regel weitgeschnitten und wenig körperbetont ist. Ihr Ehemann kann sich noch nicht so richtig damit abfinden: „Mein Mann sagt, ich sei in meinem Mu’umu’u ’nicht wiederzuerkennen'“. Deshalb zeigte sich die gebürtige Spanierin in sexy Lingerie. Doch den Wohlfühl-Look will sie so schnell noch nicht ablegen: „P.s. : Ich werde meinen Mu’umu’u nicht entsorgen, Alec … gewöhn‘ dich dran.“

Das Paar, was 2012 heiratete, hat schon vier Kinder: Carmen Gabriela (*2013), Rafael Thomas (*2015), Leonardo Angél Charles (*2016) und Romeo Alejandro David (*2018). Mit Kim Basinger hat Alec Baldwin schon Tochter Ireland (*1995) .

Die vierfache Mutter verriet auch, wie weit sie in ihrer Schwangerschaft schon ist: „Für alle, die fragen, wie weit ich in der Schwangerschaft bin: wir haben die Hälfte geschafft!“ Für die 36-Jährige ist vermutlich eine kleine Last von ihren Schultern gefallen, da sie 2019 schon zwei Fehlgeburten durchmachen musste. Hilaria hat nun also das entscheidende erste Trimester scheinbar gut überstanden.

