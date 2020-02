Hilfe, Angelina Heger hat zugenommen: „Ich wiege jetzt 60 Kilo“

Angelina Heger hat während ihrer Schwangerschaft weiter zugelegt. Die 28-Jährige verkündete vor wenigen Monaten, dass sie und ihr Freund Sebastian Pannek bald zum ersten Mal Eltern werden.

Obwohl die 1,65m kleine Selbstdarstellerin seither immer Mal wieder Kritik im Netz lesen musste, teilt sie weiterhin Details dazu mit ihren Followern. Nun hat sie verraten, wieviel sie schon zugenommen hat. Die Blondine ist mittlerweile im sechsten Monat schwanger und kann es kaum erwarten, dass ihr Baby endlich zur Welt kommt.

Quelle: instagram.com

„Ich wiege jetzt 60 Kilo“

Obwohl sie großen Wert auf ihre Figur legt, macht sie sich über diese derzeit eher weniger Gedanken. Stattdessen genießt sie ihre Schwangerschaft in vollen Zügen und lässt auch ihre Fans an dem Wachstum ihrer Babykugel teilhaben.

„Ich wiege jetzt 60 Kilo, angefangen habe ich bei 54. Also kann man sagen, bisher jeden Monat ein Kilo“, verriet die einstige ‚Der Bachelor‚-Kandidatin jetzt in ihrer Instagram-Story. Ihr After-Baby-Body beschäftigt sie aktuell nicht: „Von mir aus kann ich am Ende aber auch 70-80 Kilo wiegen, ganz egal. Ich mache einfach so weiter wie bisher, esse alles, worauf ich Lust habe.“

In einem YouTube-Video verkündeten die werdenden Eltern erst kürzlich, dass einen Sohn bekommen werden. „Ein Mini-Sebastian ist auf dem Weg! Wir sind unglaublich glücklich!“, teilten sie mit.