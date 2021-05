Hollywoodstar Will Smith plant Fitness-Doku

05.05.2021 10:18 Uhr

Ihm ist es wie vielen in der Pandemie ergangen: Schauspieler Will Smith hat im Lockdown ordentlich zugelegt und will nun wieder trainieren.

Nachdem Hollywoodstar Will Smith erst kürzlich seine untrainierte Corona-Figur auf Instagram präsentiert hat, will sich der Schauspieler nun in einer Youtube-Doku in Form bringen.

„Ich liebe diesen Körper, aber ich möchte mich besser fühlen“, schrieb der 52-Jährige am Dienstag auf Instagram neben ein Foto, das ihn in Unterhose zeigt.

„Ich werde in die beste Form meines Lebens kommen!!!!!“, schrieb der „Men in Black“-Star weiter.

Sein Körper habe ihn durch eine ganze Pandemie getragen und durch unzählige Streifzüge in der Speisekammer. Am Vortag hatte Smith auf Instagram bereits ein anderes Bild von sich geteilt und dazugeschrieben: „Ich bin in der schlechtesten Form meines Lebens“.