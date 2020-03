Hugh Jackman schließt sein Café

Schauspieler Hugh Jackman hat sein Café wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen.

Hugh Jackman hat die Türen des Laughing Man Cafés in New York City vorübergehend geschlossen. Er halte es für richtig, um zu verhindern, dass sich die Gäste untereinander mischen und so die Gefahr einer weiteren Ausbreitung der potenziell tödlichen Atemwegserkrankung besteht.

Quelle: instagram.com

Hugh bleibt trotz Schließung positiv

Die schwere Entscheidung kündigte der 51-Jährige am Dienstag auf seinem Instagram-Account an: „Wir haben die Entscheidung getroffen, das @laughingmancafe vorübergehend zu schließen. Wir sind der Meinung, dass dies die beste Vorgehensweise ist, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter und der Gemeinschaft zu gewährleisten. Wir sind auch der Meinung, dass es das Richtige für die größere Gemeinde von NYC ist. Wir wollen ein Ort der gesunden Interaktion sein und keine potenzielle Gefahr für euch darstellen.“

Der ‚Greatest Showman‘-Darsteller drängte seine Fans, aufeinander zu achten und sandte gute Wünsche in die ganze Welt: „Dies ist eine Zeit, in der wir neue Tiefen unseres Mottos ALL BE HAPPY entdecken und mehr denn je darauf hoffen, dass es die Menschheit leitet.“

Quelle: instagram.com

Der Australier gab sich warmherzig und möchte den Menschen weiterhin Gutes tun: „Es schmerzt uns zwar, Ihnen nicht von Mensch zu Mensch zu dienen, aber wir werden nach anderen Wegen suchen, wie wir Ihnen sonst aushelfen könne. Lasst uns für einander sorgen, so gut wir können. Wir wünschen der ganzen Welt Gesundheit, Frieden, Geduld und Liebe.“

Hugh eröffnete den Coffee Shop, der sich im Tribeca-Distrikt der Stadt befindet, im Jahr 2011, um Bauern in Entwicklungsländern zu unterstützen, damit sie dort ihre Ware an Kunden in den USA verkaufen können.