Influencerin Josi an Magersucht gestorben: So war es für die Eltern

Die Nachricht vom Tod der Influencerin Josi Maria schockte ihre Fans. Mit gerade einmal 24 Jahren ist die Blondine an den Folgen ihrer Magersucht gestorben.

Rund vier Wochen zuvor gab Josi Maria noch ein großes Interview mit YouTuber Leeroy Matata, in dem sie ausführlich über ihren Werdegang, die Krankheit und ihre Angst vor dem Tod sprach. Denn trotz der tückischen Krankheit hatte Josi einen starken Lebenswillen: „Ich will nicht eine von 10 sein, die an der Magersucht stirbt“, erklärte sie auf Instagram.

Im Schlaf gestorben

Nun trat genau das ein! Schon vor zwei Wochen ist Josi Maria im Schlaf gestorben. Im Urlaub auf Gran Canaria hat ihr Herz einfach aufgehört zu schlagen, wie ihre Mutter in einem Kommentar unter ihrem letzten Post offenbarte.

In dem Video von Leeroy Matata sprach Josi ganz offen über ihre Krankheit und auch, dass sie schon seit ihrer Kindheit darunter leidet: „Ich struggle seit meiner Kindheit, nun seit zwei Jahren wieder besonders – so kann es nicht weitergehen. So wird es nicht weitergehen. Ich finde den Weg zu meiner Positivity wieder.“

Angefangen hatte alles mit Mobbing, andere Kinder machten sich über sie und ihr rundes Gesicht lustig. Deswegen war es ihr so wichtig, das Bewusstsein für die Krankheit zu schärfen, auf Mobbing aufmerksam zu machen und den Menschen eine Botschaft auf den Weg mitgeben.

Josis Eltern sprechen mit Leroy

Trotz ihrer Krankheit war die 24-Jährige stets positiv gestimmt und auch am Ende noch der festen Überzeugung, dass sie die Magersucht besiegen wird. Sie machte bereits weitere Pläne und hatte sich mit Leroy für weitere Videoformate verabredet. Diese werden jetzt leider nicht umgesetzt werden können.

Nach ihrem plötzlichen Tod hat Josi bei ihren Eltern und Freunden natürlich eine große Lücke hinterlassen. Trotz der Trauer wollten ihre Eltern Annette und Hans die Botschaft ihrer Tochter weiterführen und trafen sich zu einem Gespräch mit YouTuber Leroy.

Ihre Mutter spricht

Josis Mutter Annette schildert in dem Video mit Leeroy, wie sie den Tod ihrer Tochter erlebt hatte. Die Influencerin ist auf Gran Canaria im Schlaf gestorben. Ihre Mutter erzählt, dass sie am späten Abend ein mulmiges Gefühl hatte und sie ist sich sicher, dass das der Todeszeitpunkt ihrer Tochter gewesen sein muss.

Am nächsten Morgen hat sie dann einen Anruf von der Freundin erhalten, die mit Josi im Urlaub war: „Ich weiß gar nicht, wie ich ihnen das sagen soll, es ist etwas ganz schreckliches mit Josi passiert. Josi ist in der Nacht gestorben. Das war dieser endgültige Moment, vor dem ich solche Angst hatte“, so die Mutter unter Tränen.

So dachte Josi über den Tod

Ihre Eltern haben immer versucht, ihrer Tochter zu helfen, doch am Ende entschied Josi selbst über ihr eigenes Leben. Ihre Mutter erinnert sich zurück: „Sie hat gesagt, ‚Mama, ich weiß, dass du dir Sorgen machst, es tut mir auch wirklich Leid, aber dieses Leben, das ich führe, das möchte ich so leben wie es ist. Und wenn mein Körper das eines Tages nicht mehr mitmacht, dann ist das so.'“

Annette hatte die Sorge, dass Josi in den Urlaub fliegt und dort stirbt, doch darauf soll sie nur gesagt haben: „‚Aber Mama, das ist doch dann ein schöner Tod.“

Abschließende Worte

Trotz des schweren Schicksals erklären Annette und Hans: „Wie schön ist es doch, dass wir mitgeteilt bekommen haben, dass Josi in den Armen ihrer besten Freundin gestorben ist. Sie hat noch gesagt, wie schön der Urlaub ist. Sie ist weggeschlafen, in der schönsten Situation.“

Und auch Leeroy findet noch schöne Worte über Josi: „Ich bin mir sicher, dass sie ihr größtes Ziel nach ihrem Tod erreicht hat, sie wollte Botschaft in die Welt tragen. Josi ist ganz sicher nicht umsonst gestorben. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ihr Tod eine Art Weckruf ist für uns alle, nicht wegzuschauen.“

