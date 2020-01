Iris Abel: So heiß haben wir sie noch nie gesehen

View this post on Instagram

Ich wünsche Euch einen funkelnden 3. Advent und eine nicht so stressige Woche vor Weihnachten. Wir freuen uns schon auf ein paar ruhige freie Tage. ???#instadaily #instagood #advent #dötlingen #niedersachsen #bestager #magenbypassoperation #diet #newlook #newlife #feelgood #lovemyself? ? @landeifotografie #glitzer #gastricbypass #wlstransformation