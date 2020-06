Isi Glück und ihr Mann hatten einen schweren Autounfall

Isi Glück und ihr Mann Carlos Lucio hatten einen schweren Autounfall auf Mallorca, bei dem ein Motorrad in einem Kreisverkehr ungebremst in den Citroën Cactus der beiden hineingefahren ist.

Die beiden jungen Männer, die auf dem Zweirad saßen, sind daraufhin über das Autodach der 29-jährigen Sängerin und ihrem Gatten geflogen.

So hat sie den Unfall erlebt

Schockiert berichtete der Ballermann-Star anschließend gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Der Unfall war für mich wirklich krass. Ich fahr ohnehin schon immer so vorsichtig und erst recht, wenn ich die Hunde dabei habe.“

„Ich war mit meinem Wagen schon im Kreisverkehr und hatte das Motorrad in der Ferne wahrgenommen, weil das so ein lautes Motorrad war und die noch mal richtig aufgedreht und Gas gegeben haben.“

Sie macht den beiden keinen Vorwurf

„Obwohl sie eigentlich hätten abbremsen müssen, weil ja der Kreisverkehr kam.“ Doch offensichtlich wollte Isi den Motorradfahrern keinen Vorwurf machen, denn weiter erzählte sie: „Ich nehme an, die haben sich total verschätzt oder gedacht, ich wäre schon schneller rum um den Kreisverkehr. Die beiden sind ungebremst in uns reingefahren. Ich schätze die beiden so auf 18 oder 19 Jahre.“

Außerdem hat die Sängerin mitgeteilt, dass es den jungen Männern gut gehe und sie nicht allzu schwere Verletzungen erlitten haben. Auch Isi Glück und ihr Carlos hatten Glück im Unglück. In einem Insta-Post schrieb sie: „Uns gehts gut, unser Schutzengel saß scheinbar mit im Auto.“

Das ist Isi Glück

Isi Glück stammt ursprünglich aus Elmshorn, in Schleswig-Holstein. 2012 wurde sie zur Miss Germany gewählt. Seit 2017 tritt sie regelmäßig im Mega Park auf Mallorca auf und sorgt mit ihren Konzerten für Stimmung.