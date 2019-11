Ist Manuel Cortez der begehrteste Single Deutschlands?

Nach rund 14 Jahren Beziehung, gab Manuel Cortez (40) im Oktober 2019 das Liebes-Aus mit Miyabi Kawai (45) bekannt. Nun da der Schauspieler wieder auf dem Single-Markt ist, wittern offensichtlich zahlreiche Frauen die Gelegenheit, sich ihren Traummann als nächstes zu angeln. Der Stylist hat nun nämlich verraten, wie viele Anfragen er bereits allein über Instagram erhalten hat.

Offensichtlich kann sich dieser vor Angeboten kaum noch retten. „Seit der Trennung habe ich zwischen 3000 und 4000 Direct Messages erhalten“, so der 40-Jährige. Um Manuel von sich zu überzeugen, verfolgen dabei fast alle Damen die selbe Taktik.

Quelle: instagram.com

Die Taktik der Frauen

„Die meisten schreiben mir einen riesen Text, von wegen ‚Ich weiß was du gerade durchmachst‘. Irgendwann am Ende des Textes fragen sie dann, ob wir mal zusammen ein Kaffee trinken wollen“, so der gebürtige Freiburger gegenüber RTL.

Ob die beiläufigen Versuche den 40-Jährigen von einem Date zu überzeugen klappen? Bisher wohl eher nicht, denn seit dem Ende der Beziehung hat er der Öffentlichkeit keine neue Frau mehr präsentiert.

Er ist bereit für was Neues

Dennoch scheint Manuel seinen Liebeskummer mittlerweile überwunden zu haben. Er gab nämlich offen zu, dass er bereit für etwas Neues wäre: „Es muss weitergehen. Ich muss mich zwar nicht gleich verlieben aber jemanden kennen zu lernen wäre schon ganz nett.“

Nachdem er erst kürzlich darüber klagte, wie sehr die Trennung zu seiner Ex schmerzt (wir berichteten), scheint er wie es aussieht nun wieder nach vorne zu blicken.