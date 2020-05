Ist Nicki Minaj schwanger? Ihre Postings weisen darauf hin!

Auch wenn Nicki Minaj in den letzten Monaten mehr mit ihrem Privatleben als mit ihrer Musik für Aufsehen sorgte, weiß wie sie sich im Gespräch hält.

So kündigte die „Pound the Alarm“-Rapperin im letzten Jahr das Ende ihrer Karriere an, um sich vermehrt um ihr Privatleben kümmern zu können. Den ersten Schritt in diese Richtung machte die dralle Schönheit vor gut einem Jahr, als sie ihren einstigen Jugendfreund Kenneth Petty heiratete.

Quelle: instagram.com

Sie Sache mit dem Heißhunger

Seitdem rätseln viele ihrer Fans nun, ob Nicki möglicherweise drauf und dran ist, eine eigene Familie zu gründen. In der Vergangenheit betonte die Gute nämlich mehrmals, dass sie es kaum erwarten könne endlich selbst Mutter zu werden. Für viele Fans ist hierbei auch auffällig, dass Nicki Minaj seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie auffallend ruhig ist.

Im Rahmen der Promotion für ihren neusten Streich – den „Say So“-Remix mit Doja Cat – wandte sich Minaj nun über die sozialen Netzwerke an ihre Fans. In einigen Post berichtete die Frischverheiratete über seltsame Gelüste und Heißhungerattacken.

„Ich habe in letzter Zeit dieses große Verlangen nach rotem Fleisch, dann Verlangen nach Salat mit extra Jalapeños. Ich habe Hähnchen Nachos bestellt. Die kamen dann aber leider ohne Jalapeños.“

Bei diesem Posting schrillten dann bei vielen Fans auch gleich die Alarmglocken los. So fragte ein Fan, ob Nicki momentan mit Morgenübelkeit zu kämpfen habe. „Nein, ich muss mich nicht übergeben, mir ist aber häufig Übel und ich muss ständig pinkeln. OMG! Was meint ihr, was das zu bedeuten hat?“

Als einige Fans dann noch deutlicher wurden und Nicki darum baten ein Bild ihres „Babybauchs“ zu posten, antwortete die Rapperin: „Ja, in ein paar Monaten. Die Welt ist noch nicht bereit dafür.“ Damit dürfte Frau Minaj die Spekulationen um eine mögliche Schwangerschaft definitiv so richtig angeheizt haben …