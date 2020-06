James Van Der Beeks Frau erleidet erneut Fehlgeburt

James Van Der Beeks Frau Kimberly verlor erneut ein Baby. Der Schauspieler gab die traurigen Neuigkeiten via Social Media bekannt und bestätigte auf seinem Instagram-Account, dass seine Frau Kimberly in der 17. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erlitt.

Der „Dawson’s Creek„-Star schrieb: „Nachdem wir vergangenen November eine brutale, sehr öffentliche Fehlgeburt erlitten, waren wir voller Freude, als wir erfuhren, dass wir wieder schwanger waren. Dieses Mal behielten wir die Neuigkeiten für uns.“

„Wir müssen besser aufeinander Acht geben“

„Aber vergangenes Wochenende, erneut, in der 17. Woche… da hielt die Seele, auf die wir uns so gefreut hatten, sie auf der Welt zu begrüßen, eine Lektion für unsere Familie bereit, zu der nicht gehörte, als lebender physischer Körper zu uns zu kommen.“

Van Der Beek habe seine Frau in größter Eile per Krankenwagen ins Krankenhaus bringen lassen, woraufhin sie eine schreckliche Nacht überstehen musste.

„Als ich daneben stand, dankbar für die guten Menschen, die Maßnahmen trafen, um ihr Leben zu retten – aber hilflos, mehr für die Frau tun zu können, die ich liebe, als ihre Füße zu massieren und zu versuchen, sie warm zu halten […] – da ging mir etwas immer wieder durch den Kopf, wieder und wieder, das ich nun mit euch teilen möchte“, fuhr der Schauspieler fort.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von James Van Der Beek (@vanderjames) am Mai 18, 2020 um 12:13 PDT

„Wir müssen besser aufeinander Acht geben.“ Der TV-Star, der 2019 an der amerikanischen Version von „Let’s Dance„, der Show „Dancing With The Stars„, teilnahm, zieht gemeinsam mit Kimberly bereits insgesamt fünf Kinder groß: Olivia (9), Joshua (8), Annabel (6), Emilia (4) und Gwendolyn (12 Monate). (Bang)