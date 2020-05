Jana Ina & Giovanni Zarrella: Cici macht Familienglück perfekt

View this post on Instagram

Hey ihr Zweibeiner! Mein Name ist Cici – oder genauer gesagt Cipoletta Zarrella ?? Ich müsste so ungefähr ein halbes Jahr alt sein und wurde in Ungarn geboren. Dort kam ich in ein Tierheim. Wieso das geschehen ist? Hm – weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall haben mich vor wenigen Wochen die Schutzengel vom @tierheim_dellbrueck gerettet und hier her geholt. Irgendwann kamen da die Zarrellas vorbei und ich dachte mir: „Hey – die sind laut, herzlich und lustig – genau wie ich!“ Also habe ich mir die ausgesucht. Ich hab jetzt meine eigene Familie – das ist sooo cool! Ehrlich! Übrigens! im Tierheim gibt es noch einige Freunde von mir die sich auch vooooll auf ne Familie freuen würden. Checkt das doch mal aus! Ciao! Eure Cici!???