Donnerstag, 23. Juli 2020 09:53 Uhr

Jana Ina Zarrella über die erste Show von Elena Miras und Mike Heiter

Jana Ina Zarrella steht auch weiterhin im Kontakt mit Elena Miras und Mike Heiter. Die Brasilianerin moderierte ab 2017 die Kuppelshow "Love Island", bei der sich auch die beiden Reality-Stars kennen lernten.

Zwar wurden sie erst nach der Sendung ein Paar, heute sind die beiden jedoch überglücklich und wurden sogar Eltern einer kleinen Tochter. Und auch mit Jana Ina stehen die zwei noch im Kontakt, wie diese im Interview mit „Promiflash“ verraten hat.

Quelle: instagram.com

Elena und Mike kommen mit eigener Show

„Mit Elena und Mike habe ich tatsächlich immer wieder Kontakt, besonders mit Elena“, erzählte die Frau von Ex-Bro’Sis-Star Giovanni Zarrella, „Als ihre Tochter geboren wurde, hat sie mir ganz viele Bilder geschickt und mir gezeigt, wie die Kleine aussieht.“

Ab dem 3. August sind Elena und Mike auf TVNOW in ihrer eigenen Reality-Show „Just Tattoo of Us“ zu sehen. „Die Show ist perfekt für die beiden. Ich freue mich, dass sich ihre Karriere so entwickelt hat“, freute sich Jana Ina weiter.

Das ist ihr Liebesgeheimnis

Und auch ihre Ehe mit Giovanni ist immer noch so stark wie am Anfang. Über ihr Liebesgeheimnis sprachen die beiden bereits vor einer Weile mit „Promiflash“. Damals sagte die 43-Jährige: „Giovanni und ich haben früh genug verstanden, was wirklich unsere Prioritäten sind. Unsere Familie bleibt das Wichtigste. Das bleibt an erster Stelle.“ (Bang)