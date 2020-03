Jared Leto entkam nur knapp tödlichem Absturz

Jared Leto dachte schon, sein letztes Stündlein hätte geschlagen. Der Hollywood-Star liebt den Adrenalin-Kick, doch seine Begeisterung für Extremsportarten wäre ihn nun beinahe zum Verhängnis geworden.

Auf Twitter teilte er eine Erfahrung, die ihm wohl bis ans Lebensende in Erinnerung bleiben wird. „Ich will nicht dramatisch klingen, aber heute ist der Tag, an dem ich fast gestorben wäre“, schreibt er.

Not to sound dramatic, but this is the day I nearly died. Took a pretty good fall climbing with @AlexHonnold at Red Rock. Looked up and within seconds the rope was being cut by the rock while I dangled some 600 ft in the air. I remember looking down at the ground below. pic.twitter.com/CGd6kIM5o5

— JARED LETO (@JaredLeto) March 6, 2020