19.08.2020 21:52 Uhr

Jason Derulo: Hier stellt er Will Smith bloß

Will Smith scheinen die Ideen für lustige Videos einfach nicht auszugehen. Gerade hat der Schauspieler mal wieder einen witzigen Clip mit Jason Derulo gepostet.

Will Smith und Jason Derulo waren zusammen trainieren. Zumindest sah es auf dem Video so aus, das der Hollywoodstar vor Kurzem auf Instagram gepostet hat. Dabei haben beiden zunächst Seite an Seite Gewichte gestemmt. Während Jason Derulo ein lässiges Tanktop getragen hat, stellte der 51-Jährige seinen stählernen, durchtrainierten Oberkörper zur Schau.

Quelle: instagram.com

Dieser Trick steckt dahinter

Wie sich wenige Sekunden später herausstellte, hielt der Schauspieler allerdings nur ein grünes Plakat vor sich, auf das das heiße Sixpack später mit einem Bearbeitungsprogramm projiziert worden ist. Stattdessen trug Smith ein gestreiftes Oberteil und hielt ein Teller mit Sandwiches in der Hand.

Gute Freunde

Jason Derulo hat das Plakat nämlich mit einer Hantel aus der Hand des Schauspielers gestoßen. „Was hast du gemacht, ich bin ein Aktion-Held“, meckerte der Hollywoodstar den Musiker an. In letzter Zeit scheinen die beiden wohl des Öfteren zusammen abzuhängen und lustige Videos zu machen.

Will Smith wurden die Zähne ausgeschlagen

Vor wenigen Tagen haben Jason und Will zum Beispiel ein Clip hochgeladen, in dem der Künstler dem Darsteller angeblich die Zähne ausgeschlagen hat. Bei den Followern kommen die Posts jedenfalls ausgesprochen gut an. „Jetzt wissen wir also, weswegen du in deinen Filmen immer so trainiert aussiehst“, scherzte zum Beispiel ein User.

Quelle: instagram.com

Das ist sein neuer Film

„Also eigentlich rennst du immer mit grünen Plakaten durch das Set?“, fragte ein anderer. Im kommenden Jahr wird der US-Star im Film „King Richard“ zu sehen sein, in dem er als Produzent mitgewirkt hat aber auch die Hauptrolle spielen wird. Der Streifen ist ein Sportler-Biopic über Richard Williams, der Vater und Trainer der Tennislegenden Venus und Serena Williams.

Williams hat seine Kinder bereits von Kindesalter an auf eine große Tenniskarriere vorbereitet und musste dabei einige Herausforderungen bewältigen. Hierzulande wird der Film wohl ab dem 19. November 2021 zu sehen sein.