Jason Derulo über seinen XXL-Jason: „Was kann ich dafür?“

In den letzten Monaten geriet Jason Derulo von der Hüfte abwärts in den Fokus der Medien, denn der Sänger scheint im Besitz eines XXL-Gemächtes zu sein. Angefangen hatte alles mit einem sexy Badehosen-Pic, dass von Instagram entfernt wurde, weil es viel zu anrüchig schien.

Durch sein klein Höschen drückte sich sein gar nicht mal so kleiner Jason durch und das war der Fotoplattform schlicht und ergreifend zu sexy! Seitdem nutzt Jason jede möglich Chance aus, um seinen Derulo noch größer in Szene zu setzen. Sei es bei diversen TikTok-Challenges oder heißen Fotoshootings.

„Hätte ich weniger in der Hose…“

Einer Schuld ist er sich nicht bewusst, schließlich kann er nichts dafür, dass es der liebe Gott mit dem Inhalt seines Höschens mehr als gut meinte: „Aber albern ist es schon, oder? Hätte ich weniger in der Hose, wäre das Bild nicht gelöscht worden. Was kann ich dafür, dass ich einen grossen Schwanz habe?“, so der Sänger gegenüber dem „Mannschaft Magazin“.

Und weiter: „Dass es darüber hinaus rundum die Welt für Schlagzeilen sorgte, finde ich einfach nur unglaublich witzig. Ich habe in meinem Leben noch nicht so viel über meinen Penis geredet wie seither. Das war echt eine grosse Sache, um es mal so zu sagen.“