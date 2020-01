Jennifer Aniston: Sieht so ihr Handy-Bildschirm aus?

Nachdem Jennifer Aniston zuletzt bei den SAG Awards als „beste Darstellerin in einer Drama-Serie“ ausgezeichnet wurde, postete die Schauspielerin ein Foto auf Instagram auf dem sie der Vermutung der Nutzer nach ein äußerst privates Detail enthüllte.

Auf dem Bild sitzt der Hollywoodstar in einem weißen Vintage-Kleid der Marke ‚Dior‘, in einem Auto. Der Schnappschuss entstand vermutlich kurz vor der Preisverleihung am 20. Januar in Los Angeles.

Quelle: instagram.com

Keine Dating-Apps?

Doch was die Nutzer an dem Bild viel mehr interessiert ist der Handy-Bildschirm, der rechts in der Tür des Wagens leuchtet. Ob es sich dabei um das Smartphone des Hollywoodstars handelt ist nicht ganz klar aber die meisten Follower gehen fest davon aus.

Sieht man genau hin erkennt man, dass auf dem ‚iPhone‘ neben Instagram auch eine ‚Under Armour‘-App, eine Meditations-Software und das Navigationssystem ‚Waze‘ installiert sind.

„Schade, dass du deine Nachrichten nicht geöffnet hattest“, kommentierte ein Abonnent. „Ist das etwa dein Handy, ich musste eben ranzoomen“, schrieb ein Anderer. Sollte es wirklich das Smartphone der Schauspielerin sein steht fest, dass sich die 50-Jährige wohl eher nicht heimlich auf Dating-Apps rumtreibt. Nach dem Auftritt mit ihrem Ex Brad Pitt am roten Teppich der SAG Awards, stünde einem Liebes-Comeback also wohl nichts im Weg.