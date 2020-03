Jennifer Lawrence wehrt Überfall in letzter Sekunde ab

Jennifer Lawrence und ihr Ehemann setzten eine Einbrecherin fest, die einfach durch ihre Tür spaziert war.

Die ‚Silver Linings Playbook‚-Darstellerin und ihr Partner Cooke Maroney waren gerade in ihrem Anwesen in Los Angeles, als eine unbekannte 23-Jährige einfach das Haus durch die unverschlossene Tür betrat – in der Hoffnung, die oscar-prämierte Schauspielerin zu treffen.

In letzter Sekunde

Laut der ‚Page Six‘-Kolumne der ‚New York Post‘ konnte das Paar die junge Frau aufhalten, bis die Polizei eintraf und Security-Leute die Situation sicherten. Die Frau wurde später aufgrund von unerlaubtem Betreten eines privaten Grundstückes verhaftet.

Beruflich läuft es derweil ziemlich rund für die ‚Red Sparrow‘-Schauspielerin. Demnächst wird J-Law nämlich in einem neuen Netflix-Projekt zu sehen sein: Die Weltraumkomödie ‚Don’t Look Up‘ von Adam McKay wird Berichten zufolge im April diesen Jahres mit den Dreharbeiten beginnen.

Der Streifen dreht sich um zwei zweitklassige Astronomen, die sich auf eine Pressetour begeben, um die Menschheit vor einem sich nähernden Asteroiden zu warnen. In einem Statement sagte McKay über seine Zusammenarbeit mit dem Star: „Ich bin so begeistert, diesen Film mit Jen Lawrence zu machen.“

Er fügte hinzu: „Und die Tatsache, dass Netflix diesen Film als eine weltweite Komödie betrachtet, legt die Messlatte für mich und mein Team auf eine aufregende und motivierende Weise hoch.“