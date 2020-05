Jennifer Lopez: 12-jährige Tochter bringt ein Buch heraus

Jennifer Lopez‘ Tochter bringt ihr eigenes Buch heraus. Die Tochter der 50-jährigen Sängerin wird in diesem Jahr ihr erstes Buch rausbringen. Wie der Verlag „Crown Books for Young Readers“ bestätigte, wird das Kinderbuch am 29. September auf Englisch und auf Spanisch erscheinen.

Sie sammelt Geld

Das Buch „Lord Help Me. Inspiring Prayers for Every Day“ hatte die 12-Jährige schon vor zwei Jahren angekündigt. Jetzt sagte sie gegenüber „People“: „In der Schule habe ich gelernt, dass Faultiere vom Aussterben bedroht sind, also begann ich, für sie zu beten. Ich habe dieses Buch geschrieben, um Geld für die Rettung der Faultiere zu sammeln und anderen Kindern beizubringen, wie wir um Hilfe bitten können.“

Und weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Dieses Bilderbuch führt die Leser durch Momente, in denen Emme Gott um Hilfe bittet – einige kleine, wie das Wachwerden und Fertigmachen für die Schule oder das Zurechtkommen mit einem Geschwisterkind, und andere große, wie die Rettung des Planeten.“ Das Buch soll besonders für Kinder zwischen drei und sieben Jahren geeignet sein.