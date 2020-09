16.09.2020 19:35 Uhr

Jennifer Lopez: Die Königin des Strandes

Bei Jennifer Lopez ist der Sommer noch lange nicht vorbei. Auf Instagram hat die Tänzerin gerade ein Foto gepostet, auf dem sie in heißer Pose am Strand liegt.

Die warme Jahreszeit neigt sich dem Ende zu aber dank Jennifer Lopez geht es zumindest auf Instagram weiterhin heiß zu. Dort hat J.Lo vor Kurzem ein Foto gepostet und damit insbesondere ihre männlichen Follower zum Schwitzen gebracht. Wie die Königin des Strandes posierte die 51-Jährige gekonnt verführerisch vor der Kamera.

Follower können sich nicht satt sehen

„Fühle mich glücklich. Ich halte die letzten Momente des Sommers fest“, so die Sängerin zu dem Beitrag. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Jennifer mit ihren 51 Jahren noch in absoluter Topform ist. Dennoch schafft es die „Hustlers„-Darstellerin immer wieder, dass das Netz wegen ihrer freizügigen Fotos durchdreht.

So reagiert das Netz

„Ich liebe dich. Ich liebe deinen Körper. Ich liebe deine Musik“, schrieb zum Beispiel ein Follower. „51 und noch so jung und perfekt“, staunte ein weiterer Nutzer. Wie die Briten-Zeitung „Daily Mail“ berichtet hat, wurde das Foto an einem Strand in den Hamptons aufgenommen. Ganz in der Nähe besitzt die Beauty ein 10 Millionen US-Dollar schweres Anwesen. In der Nachbarschaft wohnen unter anderem auch Lady Gaga und zahlreiche weitere Sperreiche.

Das ist ihre Bude

Laut dem US-amerikanischen „People“-Magazin bietet die Villa unter anderem mehrere Schlafzimmer, eine Bibliothek inklusive weißer Eichenholzverkleidung, einen Medienraum, einen Steg mit Zugang zur Mecox Bucht und natürlich einen Pool. Dort verbringen sie und ihr Verlobter Alex Rodriguez derzeit wohl ihre Freizeit.

Glückliche Patchwork-Familie

Die Patchwork-Familie setzt sich aus dem Paar, J.Lo’s Zwillingen Max und Emme (12) sowie Alex Rodriguez‘ Töchtern Natasha (15) und Ella (12) zusammen. Die beiden haben sich vor rund einem Jahr verlobt. Anlässlich dessen feiern Jennifer und Alex eine fette Verlobungsparty mit Familie und Freunden in Los Angeles, wie sie damals auf Instagram gezeigt haben.