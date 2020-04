Jessica Biel spendet lieber Geld am Geburtstag ihres Sohnes

Jessica Biel hat sich etwas ganz Besonderes überlegt, um den fünften Geburtstag ihres Sohnes zu feiern. Die Schauspielerin entschied sich dazu, Geld an eine Wohltätigkeitsorganisation zu spenden.

Der Sohn von Jessica Biel, den sie mit ihrem Ehemann Justin Timberlake (39) großzieht, wurde am Mittwoch (8. April) fünf Jahre alt. Normalerweise hätte das Paar das Geld eher für eine große Geburtstagsfeier verschwendet, aber aus gegebenem Anlass, erklärte Jessica, dass sie im Kampf gegen das Virus Spenden an die Organisationen ‚Save the Children‘ und ‚Feeding America‘ abgeben wird.

Quelle: instagram.com

Ein Herz für Kinder

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 38-Jährige ein Foto von sich im Urlaub, auf dem sie ihren Sohn Silas über der Schulter trägt. Die ‚Sinner‘-Darstellerin verkündete stolz: „Dieser kleine Mann ist heute 5 Jahre alt geworden! Wir sind gerade zu Hause, umgeben von Legobausteinen und Geburtstagstorte… […] Um seinen großen Tag zu feiern, unterstützen wir @savethechildren und @feedingamerica, die so viel gute Arbeit leisten, damit Kinder und Familien in dieser Zeit gesund bleiben.“

Quelle: instagram.com

Jessica hatte im Herbst 2019 im Gespräch mit dem ‚OK!‘-Magazin ausgeplaudert, dass sie es gut finden würde, mit Justin noch mehr Kinder zu haben. Das Paar plane dies derzeit jedoch nicht gezielt. Die Blondine enthüllte außerdem, dass Silas nach Justins Großvater benannt wurde und glaubt, dass der Kleine bereits Charaktereigenschaften seines berühmten Vaters zeigt. (Bang)