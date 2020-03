Jessica Schwarz hat einen Neuen

Jessica Schwarz ist wieder vergeben! Die Schauspielerin aus „Das perfekte Geheimnis“ bestätigte, dass sie wieder verliebt ist.

Die Schauspielerin Jessica Schwarz ist nach der Trennung von dem österreichischen Kameramann Markus Selikovsky (42) im Jahr 2019 endlich wieder vergeben. Im gemeinsamen Urlaub in Thailand postete die 42-Jährige einen Schnappschuss ihres angeblichen Freundes, den man allerdings nur von hinten sieht.

Quelle: instagram.com

Berufliches und privates Glück

Auf dem Bild sieht man eine strahlende Jessica und ihren Freund, die beide in die Kamera des jeweiligen Handys schauen und den Rücken des anderen fotografieren. Er ist blond und hat ungefähr die gleiche Haarlänge, wie die Darstellerin.

„Ja, ich bin wieder glücklich vergeben“, bestätigte Jessica der ‚Bild‘ Zeitung. „Mehr möchte ich dazu nicht sagen.“ Die Identität des langhaarigen Freundes bleibt also vorläufig ein Mysterium.

Jessica Schwarz darf sich aber nicht nur über privaten Erfolg freuen. Die Darstellerin ist derzeit wieder häufiger auf der Leinwand und auf den privaten Bildschirmen zu sehen. Neben „Narziss und Goldmund“ , der am 12. März in den Kinos anläuft, erscheint am 30. April auch die erste Folge der Netflix-Serie „Biohackers“, in der sie mitspielt.