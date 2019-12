Jörn Schlönvoigt: So süß gratuliert er seiner Deila zum Geburtstag

Jörn Schlönvoigt ist Schauspieler, Frauenschwarm aber in erster Linie auch stolzer Vater. Gerade erst postete der GZSZ-Star süße Fotos seiner Tochter Deila und gratulierte der Kleinen dabei zu ihrem zweiten Geburtstag.

Während das Kind nun wohlauf ist, verlief die Schwangerschaft für die Frau des Darstellers allerdings alles andere als einfach. Hanna Weig litt damals nämlich unter dem sogenannten HELLP-Syndrom, das umgangssprachlich auch als Schwangerschaftsvergiftung bekannt ist. Die Betroffenen haben dabei vor allem mit Bluthochdruck zu kämpfen.

Quelle: instagram.com

„Der schönste und schlimmste Tag“

„Delias Geburt war der schönste und schlimmste Tag in unserem Leben“, sagte die 23-Jährige nach der Geburt gegenüber RTL. An diesen Tag erinnerte sich nun auch der ehemalige „Dschungelcamper“ und postete dabei süße Bilder, die wohl direkt nach der Entbindung entstanden sind. Unter einer kuschligen Decke, kuschelte sich Deila an die Brust ihres Vaters.

„Happy Birthday Love of my Life“, schrieb der 33-Jährige zu dem Beitrag. Während man 2017 noch nicht ganz sagen konnte, nach wem die Kleine kommt steht nun eindeutig fest, dass das Mädchen wohl eher die Gene der Mutter geerbt hat.

Quelle: instagram.com