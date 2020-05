Joey Heindle Biografie: So eroberte er Ramonas Herz

Sänger Joey Heindle hat mit erst 26 Jahren gerade seine eigene Biografie veröffentlicht. In „Joey Heindle – die Biografie“ erzählt der ehemalige DSDS-Teilnehmer aus seinem Leben. Unter anderem schreibt er über seine Kindheit, die gescheiterte Ehe, finanzielle Probleme und das Glück in der neuen Beziehung.

Neben John Kelly, Lucas Cordalis und anderen guten Freunden kommt der Filmkritiker E. Pavel zu Wort: „Joey kommt ausgesprochen sympathisch rüber. Seine herzensgute Ehrlichkeit im Umgang mit Menschen und dem Medienzirkus, sowie seine Gabe, die absurde Komplexität der Gesellschaft mit entwaffnender Naivität zu dekonstruieren ist schon zauberhaft. Kein Wunder, dass die Zuschauer ihn lieben. Er ist wie ein entlastendes Heilmittel gegen das immer aggressiv fordernde Establishment.“

Seine Freundin Ramona Elsener (28) durfte für das Buch ebenfalls ein paar Zeilen hinzufügen und die sind wirklich niedlich. Das Paar lernte sich bekanntlich Anfang 2019 während der ersten Staffel von „Dancing On Ice“ kennen. Joey musste aber kurze Zeit später abbrechen, da er sich eine Verletzung zuzog. In der zweiten Staffel schaffte das Paar es dann gemeinsam auf Platz zwei. Dass beide anfangs nur Freunde waren, war „das Beste, was uns passieren konnte“, verrät Ramona nun.

Quelle: instagram.com

Sie liebt seine Kämpfernatur

Joey hatte es nicht immer leicht. Doch Ramona gesteht in der Biografie ihres Partners, dass Aufgeben für den Sänger nicht in Frage kommt: „Er hat sehr viel um mich gekämpft. Ich mag es an ihm, dass er ein so großes Herz hat. Ich habe mitgekriegt, dass er den Leuten nie was Böses will. Er möchte einfach diesen Frieden haben.“

Die Eiskunstläuferin, die mit ihm schon in der zweiten Staffel von „Dancing On Ice“ antrat, bewundert die Gutmütigkeit ihres Partners. Diese Fähigkeit werde aber oft nicht entsprechend gewürdigt: „Viele Leute unterschätzen ihn einfach. Ich weiß nicht woran das liegt, denn er hat so viele Talente. Ich glaube, diese lieben Menschen auf der Welt, die niemanden etwas Böses wollen, werden unterschätzt.“

Dass der Sänger nicht aufgibt, ist eine Sache, die Ramona ihm sehr hoch anrechnet. Auch nachdem seine erste Ehe zu Justine Dippl 2018 in die Brüche ging, hielt der 26-Jährige an seinem Traum von einer eigenen Familie fest: „Er hat eine Ehe gehabt, die hat nicht funktioniert, und er ist trotzdem nicht ein Mensch, der sagt, das will ich nie mehr, ich will nie mehr heiraten. Das macht er nicht. Er ist überzeugt: ‚Ich will eine Familie gründen und ich möchte heiraten. Wenn jetzt diese Ehe nicht funktioniert hat, dann ist es so, dann hat es nicht sein sollen. Aber ich möchte es nochmal probieren, und ich möchte meine Ziele und meine Träume verfolgen.‘ Und das finde ich schön.“

Was Ramona noch verrät: Joey hat „einen totalen Putzfimmel. Aber das ist lustig, weil man das von ihm wahrscheinlich gar nicht denkt“.

Das Buch „Das bin ich – Joey Heindle – die Biografie“ ist seit dem 28. April erhältlich.