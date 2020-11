02.11.2020 18:00 Uhr

Johannes Haller & Jessica Paszka: Sieht man hier ihren Babybauch?

Jessica Paszka und Johannes Haller schweben auf Wolke sieben. Die beiden könnten derzeit nicht glücklicher miteinander sein. Könnte ein freudiges Ereignis der Grund dafür sein? Ihre Fans sind sich sicher: Jessica erwartet ein Baby!

Jessica Paszka (30) und ihr Freund Johannes Haller (32) haben ihre Liebe lange geheim gehalten, doch seitdem sie öffentlich zu ihrer Beziehung stehen, teilen sie regelmäßig süße Schnappschüsse aus ihrem Pärchen-Alltag. Könnte aus dem glücklichen Paar schon ganz bald eine kleine Familie werden?

Ihre Fans gratulieren ihr zur Schwangerschaft

Die Fans der 30-Jährigen sind sich einig: Jessica wird bald Mama! Unter ihrem neusten Foto gratulieren sogar schon einige User zur Schwangerschaft. Einer der vielen Kommentare lautet: „Herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft ?? ??“ Bis jetzt hat sich die angebliche Bald-Mami noch nicht zu den wilden Gerüchten geäußert, bis auf eine kurze Antwort in einer ihrer Fragerunden auf Instagram.

Kryptische Botschaft von Jessi

Ein Follower fragt die ehemalige Bachelorette: „Jessi, wie gehst du mit den ganzen Gerüchten um?“ Jessicas Antwort: „Unterschiedlich. Oft kann ich darüber schmunzeln, wie viele Menschen mein privates Leben interessiert…., allerdings gibt es manchmal Dinge, die man für sich genießen möchte und dafür auch respektiert werden möchte. Auch wenn es mal schöne Dinge sind, sei es eine neue Beziehung oder andere tolle Dinge.“ Ihre Worte passen irgendwie überhaupt nicht mit ihren nachfolgenden Posts zusammen.

Hat sie einen Drang nach Aufmerksamkeit?

Obwohl Jessica nämlich immer wieder betont, dass sie manche Dinge lieber für sich behalten und sie in Ruhe genießen will, passt das leider überhaupt nicht mit ihrem Auftreten auf Instagram zusammen. Denn sie selbst heizt die Gerüchte immer wieder aufs Neue an. Es macht den Eindruck, als genieße die 30-Jährige die volle Aufmerksamkeit, die ihr genau deswegen entgegen gebracht wird. In ihren neusten Story-Posts zeigt sich Jessica in einem hautengen Sport-Look, in dem ihr Bäuchlein jedem sofort ins Auge sticht. Ganz unauffällig bedeckt Jessica ihren Bauch mit ihrem rechten Arm…

Klar, jeder hat mal einen Blähbauch, nach dem Essen, aber wenn die Ex-Bachelorette nicht wollen würde, dass User oder die Presse über eine angebliche Schwangerschaft spekulieren, könnte man diese Fotos auch ganz einfach weglassen… Falls Jessica wirklich schwanger ist, kann sie ihren Babybauch nicht mehr lange mit einem Arm verdecken. Wir sind gespannt, wann die beiden uns diesmal aufklären…

Das gleiche peinliche Spiel gab es schon mit Johannes…

Das Ganze erinnert uns sehr an Jessicas und Johannes „Liebes-Versteckspiel“ vor ein paar Monaten. Das gleiche Prinzip wie jetzt: Beide wünschten sich öffentlich mehr Privatsphäre und waren angeblich total genervt von den ständigen Spekulationen ihrer Instagram-Follower. Und trotzdem waren es die beiden, die es einfach nicht lassen konnten. Anstatt ihre Zeit zu zweit zu genießen, posteten die zwei täglich Storys auf ihren Social-Media Profilen.

Liebes-Outing mit Photoshop-Fail

Mal waren Jessica und Johannes ganz zufällig an derselben Location essen, auf demselben Boot unterwegs, saßen zufällig beide bei Johannes am Küchentisch. Als die beiden dann selbst gemerkt haben, wie lächerlich ihr angebliches „Versteckspiel“ eigentlich war, haben sie ihre Beziehung natürlich mit einem leicht gestellten Foto von einem Paar-Shooting bekannt gegeben. Für das vor allem Johannes jede Menge Kritik einstecken musste.

Jessica wandert zu Johannes nach Ibiza aus

Johannes ist schon vor über einem halben Jahr nach Ibiza gezogen, weil er dort einen Bootsverleih betreibt. Jessica wohnt noch in Deutschland, doch das soll sich jetzt ändern. Denn wie Vier-Länder-Johannes nun verriet, wird Jessica zu ihm ziehen. Gegenüber dem Berliner Radiosender „98.8 KISS FM“ plauderte er aus: „Jessica Paszka zieht zu mir nach Ibiza.“

Das soll sogar schon ganz bald passieren. Den Winter möchte die 30-Jährige noch in Deutschland verbringen, doch danach soll es für Jessica nach Ibiza zu ihrem Johannes gehen. Ob die beiden schon ein passendes Liebesnest gefunden haben? Auf Instagram nahm die ehemalige Bachelorette ihr Follower schon zu einigen schicken Luxus-Besichtigungen mit. Vielleicht war ja etwas passendes dabei für die Turteltauben – mit einem Extra-Zimmer für eventuelle Überraschungen, versteht sich…

Plant seine Ex auch schon Nachwuchs?

Übrigens scheint nicht nur die aktuelle Liebe von Johannes sich mit dem Thema Nachwuchs zu beschäftigen, auch seine Ex Yeliz Koc (26) scheint mitten in der Familienplanung zu stecken. Und zwar mit Freund Jimi Blue Ochsenknecht (28). Kürzlich stellte ihr ein Fan auf Insta die Frage, wie viele Kinder sie mit Jimi haben möchte. Die Antwort der 26-Jährigen war klar und deutlich: „Nicht nur eins“ – mit einem lächelnden Emoji. Das klingt vielversprechend.

Dass Yeliz Kinder über alles liebt, sieht man an ihrer innigen Beziehung zu ihrer kleinen Nichte. Der nötige Platz und Wunsch wäre also da, sieht Jimi das genauso? Ob die zwei wirklich schon Nachwuchs planen, ist unklar, aber die 26-Jährige heizt die Gerüchte mit ihren Instagram-Fragerunden selbst immer mehr an. Yeliz und Jessica haben erschreckend viel gemeinsam!

