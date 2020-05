Josh Hutcherson: Bereut er seine Rolle in „Hunger Games“?

Josh Hutcherson ist vor allem durch seine Rolle als Peeta Mellark aus „Die Tribute von Panem“ bekannt. Nun gab er zu, dass diese Aufgabe ein „zweischneidiges Schwert“ für ihn war.

Das Leben des 27-jährigen Schauspielers hat sich mit seiner Rolle des Peeta Mellark in der Reihe definitiv von Grund auf verändert. Auf der einen Seite natürlich zum Positiven, auf der anderen Seite jedoch habe ihn der Druck, in einem Mainstream-Blockbuster mitzuspielen, die Chance geraubt in anderen Filmen dabei zu sein.

Rolle war wie ein zweischneidiges Schwert

In einem Interview mit ‚Entertainment Weekly‘ erinnert Josh sich: „Es war wie das Leben auf dem College. Das war wie eine Zeit des Erwachsenwerdens für mich. Es war das erste Mal, dass ich von meiner Familie getrennt und auf mich allein gestellt war.“ Josh Hutcherson (27) gibt auch zu, dass er vom Erfolg der Filme, in denen auch Jennifer Lawrence und Woody Harrelson in den Hauptrollen zu sehen waren, überrascht war.

Auch auf das plötzliche öffentliche Interesse an seiner Person war Josh nicht vorbereitet. „Das waren Welten abseits von allem, was ich je erlebt habe. Es ist wie ein zweischneidiges Schwert. Offensichtlich ist es großartig, wenn mehr Projekte auf einen zukommen. Aber als ich mich mit 8 Jahren entschied, Schauspieler zu werden, hatte ich nicht die Absicht, berühmt zu sein und wiedererkannt zu werden. Ich wollte einfach nur Filme machen“, gesteht der „Future Man“-Darsteller.

Die Erfahrung hat jedoch auch etwas positives mit sich gebracht. Er hat gemerkt, dass der Junge aus Kentucky nicht um jeden Preis berühmt sein will. Über eine Rolle in einem neuen Blockbuster müsste der 27-Jährige gründlich nachdenken: „Die Idee, große, große Projekte zu machen, die einen noch bekannter machen, klingt nicht so appetitlich. Wenn sich diese Gelegenheit noch einmal böte, müsste ich mehr darüber nachdenken“, resümiert Hutcherson. (Bang)