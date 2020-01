Jude Law will noch ein sechstes Baby

Jude Law würde gerne noch ein Kind bekommen. Der ‚The Young Pope‚-Darsteller hat bereits den 23-jährigen Rafferty, die 19-jährige Iris und den 17-jährigen Rudy mit seiner ersten Frau Sadie Frost. Mit Samantha Burke zieht er die 10-jährige Sophia groß, während die vierjährige Ada von Catherine Harding zur Welt gebracht wurde.

Derzeit ist Law mit seiner Frau Phillipa Coan mehr als glücklich – ob da wohl auch bald Nachwuchs angekündigt wird? Gegenüber der Zeitung ‚Daily Telegraph‘ verriet Jude: „Natürlich [hätte ich gerne ein sechstes Kind]! Absolut.“

Kommt Baby Nummer sechs bald?

Und weiter: „Ich habe das Glück, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem ich mehr Spaß habe als jemals zuvor. Was für eine unglaublich stabile und gesunde, wundervolle Familienexistenz. Und dabei sind meine Kinder, die schon junge Erwachsene sind, mit eingeschlossen. Und die Kleineren sind sind einfach so froh und machen so viel Spaß. Ich liebe es, also absolut, warum nicht? Ich habe das Glück, mit jemandem zusammen zu sein, den ich über alles liebe. Die Idee noch ein Kind zu bekommen hört sich wundervoll an.”

Der 47-jährige Star hat sein Privatleben nie wirklich versteckt, wobei insbesondere seine Ex-Beziehung zu Kollegin Sienna Miller für Schlagzeilen sorgte. Trotzdem behauptet Law, dass er eigentlich viel stabiler und langweiliger ist, als die Öffentlichkeit denke. „Die Ironie des ganzen ist, dass ich das Gefühl habe, meine dreckige Wäsche seit 25 Jahren öffentlich zu waschen“, erklärt er.

„Es bleibt nicht mehr viel übrig. […] Wenn ich irgendwas beichten müsste, dann wahrscheinlich, dass ich viel stabiler und langweiliger und ausgeglichener bin als die Leute denken.”