Jude Law wird zum sechsten Mal Vater

Jude Law und seine Frau Phillipa Coan werden Eltern. Wie die „Daily Mail“ berichtet soll die Frau des „Sherlock Holmes„-Stars schwanger sein.

Der Schauspieler und Phillipa Coan wurden am Wochenende beim Einkaufen in Nordlondon gesichtet und die deutlich wachsende Babykugel der Psychologin unter ihrer lässigen Sportkleidung soll dabei nicht zu übersehen gewesen sein.

Sie wollten schon länger ein weiteres Kind

Das Paar gab sich im Mai vergangenen Jahres in einer schlichten Zeremonie das Ja-Wort. Der 47-Jährige muss die freudige Nachricht zwar noch bestätigen, aber im Januar plauderte Jude in einem Interview aus, dass er gerne weitere Kinder hätte.

Mit seiner Ex-Frau Sadie Frost hat er bereits drei gemeinsame Kinder – den 23-jährigen Rafferty, die 19-jährige Iris und den 17-jährigen Rudy. Weitere Kinder hat er mit Samantha Burke, die 2009 Tochter Sophia auf die Welt brachte und mit der Sängerin Catherine Harding hat er die vierjährige Ada.

Für das Paar ist es das erste gemeinsame Kind. Im Interview mit der Zeitung „Daily Telegraph“ antwortete der Brite auf die Frage, ob er sich ein sechstes Kind wünschen würde: „Aber natürlich! Aber natürlich! Ich habe das Glück, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem ich mehr Spaß habe, als ich je in meinem Leben hatte.“

Und weiter: „Wir haben ein unglaublich stabiles und gesundes, wunderbares Familienleben. Und dazu gehören meine Kinder, die junge Erwachsene sind… und dann sind die Jüngeren einfach so viel Freude und so viel Spaß. Ich liebe es, so absolut, warum nicht [noch eins]?“

Anschließend erklärt er: „Ich habe sehr viel Glück, mit jemandem zusammen zu sein, in den ich wahnsinnig verliebt bin. Die Idee, noch mehr Kinder zu haben, wäre also einfach wunderbar.“ (Bang)