Judith Williams ist maßlos überfordert

Judith Williams hat ihr Leben eigentlich fest im Griff. Immerhin hat sich die Geschäftsfrau einst ihr eigenes Beauty-Imperium aufgebaut, das sie bis heute erfolgreich führt. Doch in Sachen Hundeerziehung gerät die Unternehmerin wohl an ihre Grenzen

Auf Instagram hat die „Höhle der Löwen„-Investorin zuletzt ein Bild gepostet, auf dem zu sehen ist, wie sehr sie ihr Vierbeiner überfordert. Der Cavalier King Charles Spaniel scheint wohl keine Lust darauf zu haben, brav mit seinem Frauchen auf der Decke zu chillen.

Spaßvogel

Darauf deutet auch das hin, was die 48-Jährige zu dem Beitrag geschrieben hat: „Jeder Schmetterling ist interessanter als das Frauchen.“ Aber Spaß beiseite. Mit dem Post hat die Unternehmerin mal wieder eine Menge Selbsthumor bewiesen.

Der Hund scheint zwar dennoch an der Leine zu zerren aber Williams hat sich für das Foto wohl einfach so in Szene gesetzt, dass sie völlig machtlos wirkt. Den Nutzer-Kommentar „Geht dein Hund etwa mit dir Gassi anstatt anders herum?“, dürfte die Beauty-Queen somit wohl verneinen können.