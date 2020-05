Julianne Hough hat sich ihre Eizellen einfrieren lassen

Julianne Hough wollte vorbeugende Maßnahmen treffen und hat sich deshalb ihre Eizellen einfrieren lassen. Allerdings hat die ‘Footlose‘-Darstellerin und Ehefrau von Brooks Laich nicht geplant, sich künstlich befruchten zu lassen.

Vielmehr wollte sie vorbeugende Maßnahmen treffen, wie sie gegenüber dem „Women’s Health“-Magazin verraten hat: „Ich glaube, je gesünder ich im Inneren bin – das betrifft meinen Glauben, meine Energie, das, was ich meinem Körper zuführe – desto besser bin gewappnet, wenn die Zeit kommt. Wir haben es tatsächlich noch gar nicht probiert, schwanger zu werden“, wie die 31-Jährige zugegeben hat.

Quelle: instagram.com

Eine Sicherheitsmaßnahme

„Es war mehr eine Art vorbeugende Maßnahme: Lass uns dafür sorgen, dass wir in Zukunft gewappnet sind, in dem wir Eizellen einfrieren.“ Julianne sieht es mit der Babyplanung eher locker. Deshalb macht sie sich auch keinen Druck mit dem Kinderkriegen.

„Ich glaube an Seelenverwandte, wie auch immer das aussieht. Ich glaube nicht an bestimmte Etiketten. Das bedeutet nicht, dass ich kein Baby haben werde. Es bedeutet, dass das, von dem ich denke, was ich fühlen und tun sollte, sich nicht mit dem deckt, was ich tatsächlich machen möchte“, erzählte die Schauspielerin. (Bang/KT)