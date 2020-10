Justin Bieber ist mal wieder wütend auf seine Fans

16.10.2020 20:18 Uhr

Der Musiker Justin Bieber meckert auf Instagram über seine Hardcore-Fans. Er findet ihr Verhalten unangemessen.

Der kanadische Musiker gehört zu den größten Pop-Star der vergangenen zehn Jahre. Seit seiner frühen Jugend steht er im Rampenlicht, umtourt die Welt und verdient Millionen von Euro.

Das Geld und der Ruhm kommen allerdings mit einem Preis. Justin Bieber (26) wird von seinen Fans, Schaulustigen und den Paparazzi dauerbelagert. Auf Instagram wütete er deswegen mal wieder gegen seine Hardcore-Belieber (Spitzname für Justin Bieber-Fans).

Der konkrete Grund für seinen Ärger waren Menschen vor seinem Wohnort in Los Angeles. Der Grammy-Gewinner schrieb auf Instagram:

„Wie könnt ihr euch selbst davon überzeugen, dass es nicht komplett unangebracht und respektlos ist, vor meinem Haus auf mich zu warten, nur um zu glotzen, mich anzustarren und Fotos zu machen, wenn ich in mein Apartment komme. Das ist kein Hotel. Das ist mein Zuhause.“

Quelle: instagram.com

Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass der Superstar sich abschätzig über seine Fans äußert. 2017 beschimpfte er eine Australierin, die ungefragt ein Selfie mit ihm machte mit den harschen Worten: „Du machst mich krank“.

Ebenso ungefiltert unfreundlich sagte er während seiner „Purpose“-Tour 2016 bei einem Konzert in Birmingham zu den aufgeregten Fans: „Versucht einfach, mir eure Liebe auf anderem Wege zu zeigen. Ich versteh es ja. Aber das Geschreie ist widerlich.„

Mit solchen Aktionen machte er sich bei seinen Millionen von Fans nicht sonderlich beliebt.

Irgendwie kann man seine Frustration aber auch nachvollziehen. Denn seit über zehn Jahren kann Justin Bieber keinen Schritt in der Öffentlichkeit machen, ohne befürchten zu müssen, von sehr aufdringlichen Fans belästigt zu werden.

Eine entspannte Lunch-Verabredung mit Freunden kann schnell in einen Massenauflauf umschlagen, wie die Bilder aus Sydney 2017 zeigten.

Probably the first time I’ve felt sorry for Justin Bieber. The poor guy can’t even go for chicken without a mob of baying fans tailing him. pic.twitter.com/yzgLYr24y2

— Joe Ellison (@Chevychased) March 17, 2017