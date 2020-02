Justin Bieber will das Coronavirus bekämpfen

Justin Bieber spendete Geld, um China bei der Bekämpfung des Coronavirus zu helfen. Der Sänger sendete gute Wünsche an das Land, das derzeit von dem Virus geplagt wird.

Auf Instagram teilte der Künstler am 13. Februar ein Video, in dem er sagt: „Was geht, China. Hier ist Justin Bieber. Ich wollte nur sagen, dass ich weiß, dass es im Moment eine sehr beängstigende Zeit für euer Land ist, aber meine Wünsche und Unterstützung sind euch sicher. Ihr seid unglaublich.“

Der ‚Yummy‘-Interpret gab in der Beschreibung des Videos an, einen Betrag gespendet zu haben, dessen Höhe er aber nicht nennen wollte. Dort ist zu lesen: „Wenn ich die Nachrichten anschaue, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie beängstigend es wäre, wenn eine neue Krankheit meine Frau und meine Familie und Freunde erwischen würde. China, wir stehen euch als kollektive Menschheit bei und haben als Unterstützung gespendet. Egal, ob es dies oder die Feuer in Australien sind, wir alle müssen für einander da sein.“

Auch Katy Perry macht mit

Die Nachricht von Biebers Spende folgt, nachdem weitere Stars ihre Unterstützung zugesichert hatten. Unter ihnen befindet sich auch Katy Perry, die in einem Video dazu aufrief, weiter gegen den Virus zu kämpfen, der zum ersten Mal im Dezember in der chinesischen Provinz Wuhan einen Menschen befiel.