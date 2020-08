07.08.2020 11:03 Uhr

Justin Bieber will vorerst keine Kinder

Justin und Hailey Bieber wollen vorerst keine Kinder bekommen. Daran hat sich auch während des Lockdowns nicht geändert.

Der 26-jährige Sänger musste seine Tour aufgrund der grassierenden Corona-Pandemie verschieben. Die Extra-Zeit mit seiner 23-jährigen Ehe-Frau, die er vor fast zwei Jahren heiratete, hat dafür gesorgt, dass sich die Biebers jetzt noch besser kennen als zuvor. In einer virtuellen „Paley“-Podiumsdiskussion erklärte Hailey aber: „Naja, wir haben keine Babys gemacht, so ist das.“

Road-Trip während des Lockdowns

Justin fügt an: „Wir sind immer noch ziemlich frisch verheiratet. Ich meine, wir feiern im September unser Zweijähriges. Wir haben unsere Zeit zu zweit einfach genossen und wir lernen uns besser kennen.“ Die beiden Stars verbrachten den Lockdown allerdings nicht nur zuhause. „Wir waren auf einem Road-Trip“, verrät Justin weiter, „einfach Social Distancing.“

Auch interessant:

Gemeinsame Taufe

Dass die beiden so schnell nichts mehr trennen kann, bewiesen sie erst vor Kurzem, als sie gemeinsam das Sakrament der Taufen empfingen. Auf Instagram schrieb der „Sorry“-Interpret neben ein paar Schnappschüsse der religiösen Zeremonie: „Der Moment, in dem sich meine Ehefrau und ich mich gemeinsam taufen ließen! Das war einer der besondersten Momente meines Lebens. Unsere Liebe und Vertrauen in Jesus mit unseren Freunden und der Familie verkünden zu können.“

Galerie

Taylor Lautner gratulierte

Der Post wurde mit zahlreichen Glückwünschen kommentiert. „Twilight“-Star Taylor Lautner hinterließ den beiden zudem Herz-Emojis. Justin Bieber und seine Hailey scheinen einfach perfekt miteinander zu harmonieren.

Hochzeit nach wenigen Monaten

Dementsprechend schnell haben sich die beiden auch bereits nach wenigen Monaten verlobt. Nur wenige Monate später folgte dann die Hochzeit. Doch den jüngsten Aussagen des Paares zufolge, scheinen es die beiden in Sachen Nachwuchs nicht allzu eilig zu haben. (Bang/KT)