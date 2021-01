01.01.2021 20:58 Uhr

Justin Bieber will Pfarrer werden?

Singen vor ausverkauften Hallen ist super. Aber Justin Bieber will noch mehr. Er will vor Tausenden predigen.

Justin Bieber (26) reicht es scheinbar nicht mehr aus einer der größten Pop-Stars der Welt zu sein. Der Grammy-Gewinner will im kommenden Jahr zudem als Pfarrer durchstarten. Angeblich strebt der Musiker eine Ausbildung zum Geistlichen an.

Pfarrer bei der Hillsong-Kirche

Genauer gesagt, will Justin Bieber in der Mega-Church Hillsong predigen, behauptet das US „OK!“-Magazin. Der junge Superstar gehört ja der großen Gemeinde der christlichen Freikirche seit Jahren an.

Deren moderne Gottesdienste kommen vor allem bei jungen Menschen gut an. Denn anders als in den „alten“ Kirchen veranstaltet die Hillsong-Church diese wie Happenings mit gefühlsbetonten, unkonventionellen Predigten und Live-Musik. Allein in New York City sollen jeden Sonntag bis zu 8000 Leute in die Säle strömen.

Rückhalt im Glauben

Justin Bieber machte nie ein Geheimnis aus seinem christlichen Glauben. Schon in seiner Kindheit engagierte er sich aktiv in der seiner Gemeinde und besuchte eine katholische Schule. Er nannte Abtreibung Mord und sprach sich für Enthaltsamkeit vor der Ehe aus.

In der Hillsong-Church fand er vor ein paar Jahren sein spirituelles Zuhause. Am 9. Januar 2014 ließ er sich vom Hillsong-Priester Carl Lentz (42) taufen.

Carl Lentz als Vorbild?

Spätestens seit dem verbindet Justin Bieber und den Geistlichen ein enges Band der Freundschaft. Die beiden Männer verbringen viel Zeit miteinander und Lentz scheint eine Art Mentor für den Sänger darzustellen. Wegen Vorwürfen des Ehebruchs und der sexuellen Belästigung musste dieser im Herbst 2020 von all seinen Posten zurücktreten. Der Grammy-Gewinner hält seinem Freund trotzdem die Treue.

Man fragt sich natürlich, ob Justin Bieber mit seinem Wunsch Pfarrer zu werden, seinem Mentor Lentz nacheifern möchte.

